Лукашенко показали строительство и деревянного коровника - "По всей стране будем тиражировать"

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Опубликовано: 04.10.2025 10:45 , Обновлено: 04.10.2025

Президент Беларуси посетил в Гомельской области ОАО «Агро-Лясковичи», где ему показали строительство молочно-товарного комплекса (в народе коровник) из дерева. Что не обычно для белорусского сельского хозяйства.

На данный момент в агрогородке Лясковичи начали строительство двух коровников на 384 головы каждый и доильно-молочного блока из дерева.

“Я ищу самый дешевый проект. И из наших материалов. Древесина в лесу гниет - а мы не можем «сарай» из этой древесины построить”, - заявил Александр Лукашенко. По его словам, он дал поручение управляющему делами Президента построить и проверить - сколько оно будет стоять.

«Ты должен мне посчитать все. Начиная от леса. И держать их в тонусе. Не надо тут заоблачной рентабельности. Мы должны четко понимать, сколько это стоит. Не надо на этом зарабатывать - мы по всей стране это будем тиражировать», - заявил Александр Лукашенко.

Ранее Telegraf.news писал, что Комитет госконтроля в эфире ТВ рассказал о «бесхозяйственности», из-за которой гниют тысячи кубометров древесины, и криминальных схемах по её хищению. По данным ведомства, запасы нереализованной древесины в Беларуси достигли рекордных за последние годы объёмов.

В КГК назвали количество сгнившей древесины, которую не вывезли из лесов Беларуси