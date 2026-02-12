В Минсвязи рассказали, когда увеличат белорусам лимиты на мобильный интернет

Опубликовано: 12.02.2026 11:07 , Обновлено: 12.02.2026

В Министерстве связи и информатизации объяснили, для чего в Беларуси решили ввести строгие ограничения на мобильный интернет по объёму безлимитного трафика и скорости передачи данных и когда установленные лимиты в 30 Гб и 1 Мбит/с могут увеличить.

Для того, чтобы объяснить, как будет работать постановление Минсвязи №38 от 22 декабря 2025 года, которое официально вступит в силу уже через полторы недели, в Палате представителей устроили тематический круглый стол, передало госагентство БЕЛТА.

Выступая на нём, консультант управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Минсвязи Никита Климович заявил, что дешёвые безлимитные тарифы мобильных операторов привели к “бесконтрольному потреблению трафика отдельными абонентами” - на тысячи гигабайт. Из-за такой нагрузки на сеть качество связи падает у большинства абонентов.

Для наглядности Климович привёл образный пример, показывающий, почему такую ситуацию в ведомстве считают несправедливой по отношению к большинству абонентов.

“Зима, холод, вы стоите на переполненной остановке и ждете автобуса. У всех в руках одинаковые билеты за 1 рубль. Автобус подъезжает, вперед выходит человек с кучей сумок, ящиков и чемоданов. Он забирает все место, автобус уезжает, а вы остаетесь. Вы все оплатили услугу, но воспользоваться ей смог только один”, - объяснил консультант.

Согласно статистике ведомства, сейчас порядка 85% белорусов, пользующихся мобильным интернетом, потребляют меньше установленного по новому законодательству лимита в 30 Гб, “съедая” всего 1/3 месячного объёма трафика. Остальные 2/3 потребляют оставшееся меньшинство - 15% абонентов.

“Таким образом, сейчас 85% платят за 15%”, - заявил Климович.

Вводимые ограничения же призваны сбалансировать нагрузку на сеть, а тем, кому выделенного лимита в 30 Гб будет не хватать, придётся доплачивать за дополнительный объём на неограниченной скорости - такую услугу (условно называемой “турбо-кнопкой”) Минсвязи разрешило предоставлять мобильным операторам, как и прежде.

Впрочем, в Минсвязи не исключили, что сами лимиты - и месячный объём безлимита в 30 Гб, и ограничение скорости в 1 Мбит/с после достижения этого лимита - в будущем увеличат.

“С развитием сетей, внедрением новых технологий и ростом потребления лимиты в 30 Гб и 1 Мбит/с могут пересмотреть в сторону увеличения”, - пообещал Климович.

Представитель Минсвязи также выразил уверенность в том, что новое постановление поможет не только сбалансировать нагрузку на сети и улучшить качество услуг, но и выявить “точки концентрации” трафика и скорректировать наиболее оптимальное развитие сетей 4G и 5G, в том числе - в сельской местности.

Кстати, белорусские мобильные операторы уже нашли способ, как обойти ограничения на безлимитных тарифах, так что не всем белорусам после 23 февраля 2026 года придётся следить за потраченными на мобильном гигабайтами и мириться с замедлением привычного трафика.

Белорусские операторы придумали, как обойти ограничения безлимитов