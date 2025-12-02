В Минсвязи предупредили, что в самом высоком здании Минска может не быть мобильной связи. Почему?

Опубликовано: 02.12.2025 18:43 , Обновлено: 02.12.2025

На круглом столе в государственном издании «Рэспубліка», посвящённом качеству мобильной связи в Беларуси, начальник управления электросвязи Минсвязи Дмитрий Корзун предупредил, что в строящемся в Минске самом высоком здании в «Минск-Мире» может не быть мобильной связи.

«В “Минск-Мире” строится, наверное, самое высокое здание в столице. Мы, как и присутствующие специалисты, понимаем, что на верхних этажах дома не будет сотовой связи, если не принять меры заранее. Базовые станции вокруг дают такие суммарные помехи, которые не позволяют с земли пробить уровень шума и обеспечить там связь», — рассказал чиновник.

По его словам, предложений от заказчика строительства по решению проблемы нет. «И это может привести к тому, что, когда объект будет введён в эксплуатацию, владелец здания, арендаторы и жители столкнутся с отсутствием связи и будут писать обращения», — предупредил представитель Минсвязи.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусские мобильные операторы на заседании круглого стола, организованном при участии Министерства связи и информатизации Беларуси, озвучили свои причины проблем с мобильным интернетом, на которые время от времени жалуются белорусы. В их числе специалисты назвали и «сезонную миграцию», и «неправильные» смартфоны, и «тяжесть» потребляемого контента.

«Сезонная миграция» и неправильные смартфоны. Мобильные операторы назвали свои причины проблем с интернетом в Беларуси