"Сезонная миграция" и неправильные смартфоны. Мобильные операторы назвали свои причины проблем с интернетом в Беларуси

Опубликовано: 02.12.2025 14:09 , Обновлено: 02.12.2025

Белорусские мобильные операторы на заседании круглого стола, организованном при участии Министерства связи и информатизации Беларуси, озвучили свои причины проблем с мобильным интернетом, на которые время от времени жалуются белорусы. В их числе специалисты назвали и "сезонную миграцию", и "неправильные" смартфоны, и "тяжесть" потребляемого контента.

Так, начальник управления стратегического анализа и сервисов beCloud Анастасия Яцкевич отметила рост потребления интернет-трафика в стране - примерно на 15% за третий квартал 2025 года. По её словам, белорусы стали больше пользоваться 4G-связью, выросло количество потребляемого контента и его “тяжесть”, что не могло не отразиться на качестве мобильного интернета.

Заместитель генерального директора по мобильной сети мобильного оператора life:) Игорь Сосонкин также обратил внимание на изменившийся характер потребления трафика. Сегодня речь уже идёт не о скачивании “тяжёлых” файлов для последующего просмотра или обработки, а просмотр потоковых видео, в том числе не стриминговых сервисах. Именно они, по словам эксперта, создают основную нагрузку на сеть, передало издание sb.by.

В свою очередь начальник управления интеграции и приемки объектов сотовой подвижной электросвязи beCloud Борис Монич одним из значимых факторов назвал “сезонную миграцию” абонентов, то есть увеличение количества пользователей в определенных местах на время проведения массовых мероприятий.

Со своей стороны начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Дмитрий Корзун посетовал на “неправильные” смартфоны, поскольку любой импортный телефон имеет определённые “региональные ограничения”, причём касается это не только фирменных американских iPhone, но и хороших “китайцев”.

“Когда наши граждане покупают на различных рынках телефон, не стоит надеяться, что такой смартфон будет работать в нашей стране на 100%. В рамках Международного союза электросвязи гармонизация использования радиочастотного спектра в мире пока не проведена до конца”, - объяснил нюансы Корзун.

Специалисты посоветовали покупать гаджеты у операторов, поскольку они гарантируют, что техника прошла необходимые внутренние тесты на совместимость с местными сетями.

Улучшить же качество мобильного интернета в регионах, чтобы он был “сопоставим по качеству” с показателями в Минске, мобильные операторы пообещали за счёт модернизации своих базовых станций в сельской местности, чтобы увеличить пропускную способность сети, и добавления дополнительных секторов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Министерстве связи и информатизации Беларуси нашли свой оригинальный способ “разгрузить” мобильные сети. Именно чрезмерную нагрузку на сеть глава ведомства Кирилл Залесский ранее называл одним из двух ключевых факторов, негативно влияющих на качество мобильной связи, особенно в сельской местности.

В Минсвязи Беларуси придумали, как «разгрузить» мобильные сети