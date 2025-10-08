Два мобильных оператора пообещали белорусам не повышать тарифы до конца 2025 года. А потом?

Опубликовано: 08.10.2025 18:24 , Обновлено: 10.10.2025

В пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) заявили, что операторы сотовой связи А1 и МТС отказались повышать тарифы на мобильную связь до конца года.

В МАРТ сообщили, что министерство продлило соглашения с этими компаниями. Что же будет у мобильного оператора Life:), в ведомстве умолчали.

Также неизвестно, что будет с тарифами после Нового года. Ранее в Минсвязи Беларуси прямо сказали, что среди причин того, что белорусы почувствовали ухудшение скорости передачи данных, и то, что тарифы на мобильную связь давно не повышались.

Минсвязи ответило на жалобы на «резкое ухудшение» мобильной связи в Беларуси

Тем не менее ранее Telegraf.news писал, что весной А1 и МТС устроили волнение своим абонентам. Компании, хоть и обещали не повышать тарифы, пошли другим путем. И предупредили абонентов на старых тарифах, что те будут закрываться, а им нужно перейти на новые. Оказалось что на них абонплата выше.

A1 и МТС тогда почти одновременно объявили о закрытии нескольких популярных безлимитных тарифов. Это вызвало волну возмущения в соцсетях, где пользователи призывали МАРТ «обратить внимание» на «беспредел» операторов.

Всё изменилось, когда в дело действительно вмешалось Министерство антимонопольного регулирования и торговли. После встречи с представителями A1 и МТС в ведомстве заявили о «недопустимости повышения тарифов для потребителей».

После этого А1 решил вернуть тарифы линейки «Без Лимита», а МТС перенёс закрытие своих тарифов «Безлимитище».