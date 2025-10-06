В Минсвязи назвали количество белорусов на базовом соцтарифе мобильной связи

Опубликовано: 06.10.2025 10:00 , Обновлено: 06.10.2025

В Минсвязи 6 октября отчитались по статистике востребованности базового социального тарифа на мобильную связь в Беларуси. Согласно данным министерства, за 6 месяцев на него подписались 75 тыс. белорусов.

Базовый соцтариф на сотовую связь ввели с 1 апреля 2025 года. Его суть в том, что все операторы обязаны предоставлять белорусам по установленной цене минимальный пакет: 200 минут голосовых звонков и 2 гигабайта трафика. Согласно Указу № 335 от 26 августа 2024 года расценки на тариф подлежат госрегулированию.

По словам министра связи и информатизации Кирилла Залесского, уже на начальном этапе базовый тариф оказался вполне востребованным. За полгода на него подключилось почти 75 тыс. человек:

абонентов МТС – более 10 тыс.,

А1 – около 44 тыс.,

life:) – более 20 тыс.

Ранее Telegraf.news писал, что в МТС этот тариф назвали “Супер Лайт”. В него вошли 2 ГБ интернета без ограничения скорости, 200 минут во все сети страны и 50 СМС в месяц. Каждый месяц за это придется платить 9,4 рубля.

В А1 этот тарифный план назвали «Социальный Эконом». А у life:) ежемесячная стоимость тарифа “Базовый” - 7,9 рубля.

Все мобильные операторы назвали цены на базовые тарифы для белорусов. У кого дешевле?