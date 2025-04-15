В Минсвязи Беларуси рассказали, какой телефонный код оставили для межпланетной связи

Опубликовано: 15.04.2025 16:20 , Обновлено: 15.04.2025

В среду, 16 апреля, исполнится 30 лет с того момента, как Беларусь начала использовать свой собственный международный телефонный код +375. Вспоминая эту дату, Министерство связи и информатизации не только напомнило историю получения кода, но и поделилось любопытной «легендой» о том, какой код якобы зарезервирован для связи с другими планетами.

Пресс-служба ведомства напомнила, что в 1960-х годах для упорядочивания телефонии странам начали присваивать уникальные международные коды.

«Так, для Центральной Северной Америки был выделен код +1, для Европы — +3 и +4, а СССР получил код +7», — пояснили в телеграм-канале. После обретения независимости Беларусь присоединилась к европейским кодам и получила ныне всем известный +375.

Дополнительно в Минсвязи решили рассказать «легенду». Согласно ей, при первоначальном распределении кодов (от 1 до 9) цифру «0» оставили специально «для будущей межпланетной связи».

«Так что если вам позвонят с кодом +0, возможно, это звонок с Марса или Луны! ?», — шутливо (или нет?) заключило ведомство в своём сообщении.

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