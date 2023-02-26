США запретили поставлять в Беларусь смартфоны, стиралки, СВЧ и холодильники. Что ещё?

Опубликовано: 26.02.2023 14:22 , Обновлено: 26.02.2023

Министерство торговли США опубликовало подробное разъяснение новых санкций, которые ввели против России и Беларуси. Оказалось, что теперь в Беларусь запрещено поставлять много видов бытовой техники и "предметов роскоши", например смартфонов и вентиляторов.

В санкционные списки попали и смартфоны, оптовая цена которых превышает 300 долларов за единицу. А это значит, что телефоны iPhone теперь легально в Беларусь завозить не получится.

“В ответ на продолжающуюся агрессию Российской Федерации против Украины, которой в значительной степени способствовала Беларусь, министерство торговли расширяет и усиливает существующие санкции против России и Беларуси, включая сферу действия Правил экспортного администрирования (EAR), санкций в отношении российского и белорусского промышленных секторов и “предметов роскоши”, - пояснили свои причины введения санкций в минторге США.

Всего в списке 276 видов товаров, которые нельзя экспортировать из США в Беларусь. Кроме смартфонов, туда вошли:

посудомойки, печи СВЧ, кофемашины, тостеры, музыкальная техника,

холодильники, кондиционеры оптовой стоимостью выше $750;

Роботы-пылесосы дороже $100;

Электронные весЫ дороже $100.

В минторге уточнили, что в виде исключения поставки техники в Беларусь возможны только по специальной лицензии.

[info_b]Полностью с многостраничным документом можно ознакомиться тут (англ.).[/info_b]