"Работаю в банке, первый раз вижу" — Белорус получил сдачу необычной и редкой монетой. Пользователи TikTok позавидовали

🎥 Видео

Опубликовано: 05.06.2024 12:40 , Обновлено: 05.06.2024

Белорус опубликовал на просторах соцсетей видео, в котором поделился интересной находкой: после похода в магазин ему дали сдачу необычной и редкой монетой номиналом в 2 рубля. На кадрах видно, как среди знакомых и привычных нам монет красуется "белая ворона" с изображением Брестской крепости.

“Смотрите, проверяйте сдачу после магазина. Бывает, что попадаются обычные “двоечки”, а бывают необычные “двоечки”, — такими словами начал ролик обладатель уникальной находки.

“Работаю в банке, первый раз вижу”, — написала под видео одна из пользовательниц TikTok. Другая дополнила:

“Я ищу такие с 2019 года, ни разу не попалась. Их вообще 6 видов с достопримечательностями каждой области, тираж вроде 25 тысяч каждой был. Вы — счастливчик!”

“Спасибо. Теперь я хочу себе такую…” — не без доли зависти написал мужчина в комментариях.

“Мне так в маршрутке водитель дал вместо 2 рублей 1 евро”, — поделился личным опытом ещё один белорус.

Оказывается, мужчине попалась памятная монета серии “Архитектурное наследие Беларуси”, которую ввели в обращение в 2020 году. На тот монет шесть монет в подарочной упаковке стоили 63 рубля, сейчас же их нет в наличии. На сайте Национального банка Беларуси сказано, что комплект включает в себя 6 монет:

“Чечерская ратуша”;

“Костёл бернардинцев. Буслав”;

“Борисоглебская церковь. Гродно”;

“Костёл Иоанна Крестителя. Камаи”;

“Коссовский дворец”;

“Здание городского театра. Могилёв”.

Ранее Telegraf.news писал, что белорус-ботаник опубликовал на просторах Интернета видео с растением, которые в нашей стране все называют жасмином. Красивые и ароматные белые лепестки на зелёной веточке то и дело оказываются на кухне, чтобы радовать глаз. Однако эксперт предупредил: в Беларуси жасмина нет и не было. Тогда что это за куст такой?

«Не дурите голову» — Ботаник раскрыл настоящее название «жасмина», но пользователи TikTok не поверили