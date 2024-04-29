В Минпроме Беларуси заявили, что совместно с Россией начнут строить суда

Опубликовано: 29.04.2024 11:50 , Обновлено: 29.04.2024

В Министерстве промышленности Беларуси заявили о том, что наша страна совместно с Россией планирует развивать "высокотехнологичные проекты" в разных областях, в том числе и в судостроении.

В эфире белорусского телевидения глава Минпрома Александр Рогожник рассказал, что Беларусь и Россия договорились о выделении очередного транша российского кредита. По его словам, это поможет оказать финансовую поддержку новым совместным проектам в промышленности. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день согласовано 25 таких проектов, ещё 7 находятся на рассмотрении. В свою очередь 5 из них уже одобрили российские власти.

При этом Рогожник заявил, что Беларусь будет развивать партнёрство с Россией в области станкостроения, микроэлектроники и аэродромной сфере. Кроме того, стороны планируют начать разработку совместной программы по судостроению.

«Сейчас мы рассматриваем вопрос разработки программы по совместному судостроению. Это большой пласт различных абсолютно проектов, которые дополняют друг друга в Союзном государстве», – заявил Рогожник.

Ранее Telegraf.news писал, что “Гомсельмаш” вместе с российским предприятием “Титан” начал выпускать беспилотные комбайны. Инвестиции в новый проект по замещению импорта сельхозмашин должны составить около 5 миллиардов российских рублей (173 миллиона в белорусской валюте).

Комбайны «Титан GS-10 PRO» рассчитаны на сельскохозяйственные комплексы с большими площадями для уборки зерновых. На машинах установлены системы параллельного вождения, которые обеспечивают ровный проход по полю без пропусков и перекрытий, рассказали в пресс-службе правительства России.

Планируется, что на предприятии создадут 200 рабочих мест, а срок реализации проекта составит 5 лет. Кроме того, на белорусско-российском производстве планируют выпускать до 600 комбайнов в год.

«Гомсельмаш» начал выпускать комбайны-беспилотники