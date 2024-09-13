В Госкомвоенпроме Беларуси объявили о создании высокоточных снарядов для системы "Град"

Опубликовано: 13.09.2024 18:21 , Обновлено: 13.09.2024

В Государственном военно-промышленном комитете Беларуси объявили об успешных испытаниях высокоточных боеприпасов для системы залпового огня "Град". По информации ведомства, новейшая разработка позволит снизить расход боекомплекта для поражения поставленных целей.

В Госкомвоенпроме заявили, что благодаря успешным испытаниям новых боеприпасов можно будет снизить их расход за счёт точности наведения. Там отметили, что оружейники вместе с военными провели “экспериментальные пуски” реактивных снарядов калибра 122 миллиметра, которые были оснащены блоком высокоточного наведения с дальностью полёта до 20 километров.

“Указанный блок в перспективе может быть установлен на реактивных снарядах с дальностью полёта до 40 километров”, – отметили в пресс-службе Госкомвоенпрома.

К слову, ранее в ведомстве показали видео испытания бронетранспортёра V-2, который разработал Минский завод колёсных тягачей “в интересах Министерства обороны”. На ролике продемонстрировали манёвры БТР в воде и его возможности по преодолению водной преграды. Как [link href=“https://t.me/vpkgovby/2541” target=“_blank” rel=“noopener”] отметили [/link] в Telegram-канале Госкомвоенпрома, испытание провели специалисты Вооружённых Сил Беларуси. Там добавили, что опытный образец выдержал испытания, подтвердил характеристики по дрейфу и манёврам в воде.

Ранее Telegraf.news писал, что в Сети появилось видео танков-”сараев”, которые российские военные применяют в боях на Украине. На кадрах показан один из образцов такого “усовершенствованного” танка, который также называют “мангалом” из-за характерной решётки, которой обшита военная техника со всех сторон.

Появилось видео танков-«сараев», которые россияне привезли на фронт в Украине