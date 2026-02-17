В Госдуме РФ пообещали, что тотальной блокировки Telegram не будет

Опубликовано: 17.02.2026 14:58 , Обновлено: 17.02.2026

Заместитель председателя комитета Госдумы России по информполитике Андрей Свинцов заявил, что никакой тотальной блокировки популярного мессенджера Telegram в стране с 1 апреля не будет. Впрочем, с этой даты у российской Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), действительно, появятся основания для перехода к новому этапу ограничений в отношении мессенджера, если требования российских контролирующих органов не будут выполнены.

В комментарии российской “Национальной службе новостей” Свинцов назвал “юмористическим вбросом” новость о полной блокировке Telegram в России с 1 апреля 2026 года. Как пояснил депутат, с этой даты начинается отсчёт нового периода, когда Роскомнадзор вправе усилить санкции в отношении компании за невыполнение их требований (ведомство пересматривает свое решения каждые два-три месяца).

“Сейчас мы наблюдаем замедление Telegram, и это один из инструментов”, - пояснил Свинцов, заявив, что о полной блокировке мессенджера пока речь не идёт.

Более того, он заявил, что руководство Telegram “взаимодействует” с Роскомнадзором и “прислушивается к его позиции” и даже недавно заблокировало “сотни тысяч элементов запрещенной информации” в мессенджере, в чём депутат усмотрел позитивный шаг.

Однако от самой компании Свинцов потребовал “более энергичных” действий - регистрации юрлица на территории самой России (на это, по его словам, уйдёт всего 3-4 дня), а затем и перенос на хранение баз данных (это ещё 2-3 недели).

Кстати, ранее в пресс-службе самого Роскомнадзора заявляли, что не планируют вводить в отношении Telegram дополнительные меры ограничения, помимо уже применяемого замедления.

Однако сегодня в Сети появилась информация о том, что уже назначена точная дата полной блокировки мессенджера в России. Об этом, в частности, написал российский Telegram-канал Baza, сославшись на собственные неназванные источники.

В России назвали дату полной блокировки Telegram