В Facebook и Instagram ввели платную подписку

Опубликовано: 20.02.2023 10:34 , Обновлено: 20.02.2023

Глава компании Meta Марк Цукерберг объявил о том, что в Facebook и Instagram начнут тестировать новую платную услугу подписки Meta Verified, пишет The Verge.

По его словам, она позволит:

«подтвердить свою учетную запись с помощью удостоверения личности»;

«получить синюю галочку»;

«получить дополнительную защиту от учетных записей, выдающих себя за вас»;

«прямой доступ к службе поддержки».

Эта функция будет доступна только для пользователей Facebook и Instagram старше 18 лет. Стоимость услуги — почти 12 долларов в месяц при покупке на сайте и почти 15 долларов при покупке через мобильное приложение.

Сначала Цукерберг пообещал запустить Meta Verified в Австралии и Новой Зеландии, а позже и в других странах.

Ранее Телеграф писал, что Цукерберг запустил новую функцию в Instagram — каналы. Они похожи на каналы в Telegram, но со своими особенностями.