В Facebook и Instagram ввели платную подписку
Глава компании Meta Марк Цукерберг объявил о том, что в Facebook и Instagram начнут тестировать новую платную услугу подписки Meta Verified, пишет The Verge.
По его словам, она позволит:
- «подтвердить свою учетную запись с помощью удостоверения личности»;
- «получить синюю галочку»;
- «получить дополнительную защиту от учетных записей, выдающих себя за вас»;
- «прямой доступ к службе поддержки».
Эта функция будет доступна только для пользователей Facebook и Instagram старше 18 лет. Стоимость услуги — почти 12 долларов в месяц при покупке на сайте и почти 15 долларов при покупке через мобильное приложение.
Сначала Цукерберг пообещал запустить Meta Verified в Австралии и Новой Зеландии, а позже и в других странах.
Ранее Телеграф писал, что Цукерберг запустил новую функцию в Instagram — каналы. Они похожи на каналы в Telegram, но со своими особенностями.