Telegraf.news
ru

Instagram запустил каналы как у Telegram

Instagram запустил каналы как у Telegram
Подпишитесь на Телеграф:
📷 Фото

Глава компании Meta Марк Цукерберг 17 февраля объявил, что запустил новую функцию в Instagram — каналы. Они похожи на каналы в Telegram, но со своими особенностями.

По словам Цукерберга, формат поддерживает текстовые сообщения, изображения, опросы, а участники могут ставить реакции и голосовать.

Он также запустил свой канал Meta Channel, в котором пообещал «делиться новостями и обновлениями обо всех продуктах и технологиях», которые создают в компании.

Вот как это выглядит:

image

image

Каналы смогут посмотреть только подписчики людей, которые его создали. И пока эта функция работает только на смартфоне.

При этом, сейчас не все пользователи Instagram могут создать канал. Об этом сказано в инструкции соцсети.

image