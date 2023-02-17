Instagram запустил каналы как у Telegram

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Опубликовано: 17.02.2023 12:18 , Обновлено: 17.02.2023

Глава компании Meta Марк Цукерберг 17 февраля объявил, что запустил новую функцию в Instagram — каналы. Они похожи на каналы в Telegram, но со своими особенностями.

По словам Цукерберга, формат поддерживает текстовые сообщения, изображения, опросы, а участники могут ставить реакции и голосовать.

Он также запустил свой канал Meta Channel, в котором пообещал «делиться новостями и обновлениями обо всех продуктах и технологиях», которые создают в компании.

Вот как это выглядит:

Каналы смогут посмотреть только подписчики людей, которые его создали. И пока эта функция работает только на смартфоне.

При этом, сейчас не все пользователи Instagram могут создать канал. Об этом сказано в инструкции соцсети.