В Беларуси официально запустили 5G-связь. Список городов

Опубликовано: 01.04.2026 16:12 , Обновлено: 01.04.2026

Белорусский мобильный оператор Life официально сообщил Telegraf.news о запуске мобильной связи пятого поколения (5G). В Минске и областных центрах — Бресте, Витебске, Могилёве и Гомеле — в отдельных локациях абоненты заметили значок 5G на экранах своих устройств ещё неделю назад. Но тогда официальных комментариев не было.

По состоянию на начало апреля текущего года абонентам Life уже доступны более 1000 базовых станций 5G. Сеть 5G находится в процессе запуска и дальнейшего расширения — покрытие постепенно увеличивается в отдельных районах областных городов и столицы. Ведётся подготовка к запуску сети и в Гродно.

[inf]Однако доступность 5G-стандарта для конкретного абонента зависит не только от уровня сигнала в текущей локации, но также от модели устройства и версии его прошивки.

В настоящее время подключение к сети 5G доступно для определённых моделей Android-устройств .[/inf]

В компании побещали, что их 5G-связь обеспечит более высокие скорости передачи данных, меньшую задержку и более стабильную работу сети, особенно в местах высокой нагрузки.

«Абоненты Life первыми получили доступ к 5G. Инновации всегда были неотъемлемой частью Life. Наши абоненты — главный драйвер роста: их обратная связь и ожидания задают направление. Нам важно внедрять передовые технологии и делать это быстро, чтобы абоненты могли пользоваться новыми скоростями и получать лёгкий цифровой опыт», — заявил Эрдал Яйла, генеральный директор белорусского Life.

Тем не менее поэтапный запуск сети реализуется в партнёрстве с белорусским единым инфраструктурным оператором beCloud. А это значит, что в скором времени, стандарт 5G появится и у других операторов. Пока же beCloud обеспечивает доступ к современной 5G-инфраструктуре, а Life предоставляет услуги связи абонентам.

«Оператор Life первым дал полноценный доступ своим клиентам к технологии пятого поколения. Мы уверены, что для абонентов это будет совершенно новый опыт. Life единственный из всех операторов сотовой подвижной электросвязи провел все необходимые работы и технологически полностью готов к предоставлению услуг 5G своим абонентам. Мы, как инфраструктурный оператор, обеспечили работу сети 5G с 1 января 2026 года и предоставили возможность всем операторам оказывать услуги своим абонентам», — комментирует Олег Седельник, генеральный директор инфраструктурного оператора beCloud.

[infb] Как включить поддержку 5G в настройках телефона:

Настройки → Мобильная сеть / Подключения → Тип сети / Предпочтительный режим → выбрать режим с поддержкой 5G/4G/3G/2G.[/infb]

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