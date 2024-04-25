В Беларуси начали устанавливать лифты с "расслабляющей музыкой". Где уже?11

Опубликовано: 25.04.2024 09:37 , Обновлено: 02.09.2024

Лифты с музыкальным сопровождением и шрифтом Брайля начали устанавливать в Гродно. Первые экземпляры уже появились в многоэтажных домах на проспекте Клецкова. Всего в областном центре их будет 31, рассказал местный телеканал "Гродно Плюс".

Представители городского ЖКХ утверждают, что новые подъёмники отличаются от старых не только внешним видом, но и дополнительными функциями. Это, по их словам, обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров.

Например, одно из ноу-хау — сенсорные датчики, которые не позволяют дверям закрыться раньше, чем войдут люди. Кроме того, специально для белорусов с ограниченными возможностями увеличили ширину проёмов, заверил телеканал “Гродно Плюс”. Для слабовидящих людей информацию на кнопках продублировали шрифтом Брайля.

Кроме того, внутри кабин находятся камеры, а скорость новых подъёмников увеличилась с 0,71 м/с до 1 м/с. Ещё одна дополнительная функция, по словам ЖКХ, – это “расслабляющая музыка”. Правда, что именно будет играть в гродненских лифтах, в организации не уточнили.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске открылась международная выставка, посвящённая технологиям в сфере здравоохранения. На площадке разместилось более 160 экспонатов из восьми стран. Например, россияне представили робота, на котором могут практиковаться врачи-психиатры.

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