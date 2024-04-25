В Беларуси начали устанавливать лифты с "расслабляющей музыкой". Где уже?11
Лифты с музыкальным сопровождением и шрифтом Брайля начали устанавливать в Гродно. Первые экземпляры уже появились в многоэтажных домах на проспекте Клецкова. Всего в областном центре их будет 31, рассказал местный телеканал "Гродно Плюс".
Представители городского ЖКХ утверждают, что новые подъёмники отличаются от старых не только внешним видом, но и дополнительными функциями. Это, по их словам, обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров.
Например, одно из ноу-хау — сенсорные датчики, которые не позволяют дверям закрыться раньше, чем войдут люди. Кроме того, специально для белорусов с ограниченными возможностями увеличили ширину проёмов, заверил телеканал “Гродно Плюс”. Для слабовидящих людей информацию на кнопках продублировали шрифтом Брайля.
Кроме того, внутри кабин находятся камеры, а скорость новых подъёмников увеличилась с 0,71 м/с до 1 м/с. Ещё одна дополнительная функция, по словам ЖКХ, – это “расслабляющая музыка”. Правда, что именно будет играть в гродненских лифтах, в организации не уточнили.
Ранее Telegraf.news писал, что в Минске открылась международная выставка, посвящённая технологиям в сфере здравоохранения. На площадке разместилось более 160 экспонатов из восьми стран. Например, россияне представили робота, на котором могут практиковаться врачи-психиатры.
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