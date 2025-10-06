В Академии наук Беларуси отчитались о создании словаря из 180 терминов для искусственного интеллекта

Опубликовано: 06.10.2025 14:37 , Обновлено: 06.10.2025

Генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Кругликов заявил, что в его ведомстве составили глоссарий из 180 слов для описания сферы искусственного интеллекта.

“Мы подготовили глоссарий для того, чтобы развивать национальное законодательство. В данной предметной области, как и в любой другой, очень важно говорить на одном понятийном языке”, - объяснил Сергей Кругликов, зачем белорусские учёные занялись составлением списка терминов.

По его словам, чтобы свести вместе и пояснить 180 слов, Объединенный институт проблем информатики привлек к работе 20 министерств и ведомств. Но и это ещё не всё. Теперь этот глоссарий будут обсуждать на заседании рабочей группы по разработке законодательства в сфере искусственного интеллекта.

Ранее Telegraf.news писал, что на вопрос, когда же в Беларуси появится национальный аналог ChatGPT, гендиректор Объединённого института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Кругликов ответил, что создание собственной белорусской языковой модели требует решить проблему с вычислительными ресурсами.

«Её тяжело сделать, потому что требуются значительные вычислительные ресурсы . И не просто так это набор компьютеров, а это должен быть направленный набор специальных аппаратных средств для того, чтобы можно было на высоком уровне обучать языковые модели», — пояснил эксперт.

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