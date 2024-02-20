«Уже двигает мышку силой мысли» – Маск рассказал, чего еще пытается добиться от пациента, которому вживили мозговой чип

Опубликовано: 20.02.2024 17:35 , Обновлено: 20.02.2024

Американский предприниматель, основатель, гендиректор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск заявил 20 февраля, что первый человек, которому имплантировали мозговой чип от Neuralink, смог управлять мышкой на экране компьютера с помощью своих мыслей. Маск назвал прогресс «хорошим» и сообщил, что дальше.

[inf]Neuralink – американская компания, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов. Она была создана с участием Илона Маска в 2016 году. Ее разработка призвана стать универсальным нейроинтерфейсом, который смог бы обеспечить практически беспрепятственную коммуникацию человека и машины, став продолжением для человеческого мозга.

Как ожидают разработчики, нейроинтерфейс может помочь людям с поражениями нервной системы преодолеть физические ограничения: двигаться после травмы позвоночника или видеть и слышать, несмотря на повреждения головного мозга.

Илон Маск пообещал, что Neuralink вернет парализованным подвижность, придаст людям «супервидение» и позволит общаться с помощью мыслей, а не слов. Также Маск заверил, что технология поможет в лечении таких заболеваний как ожирение, аутизм, депрессия и шизофрения.[/inf]

«Кажется, после вживления импланта пациент полностью восстановился без побочных эффектов. Пациент уже двигает мышку силой мысли, да, просто думая об этом», – передало Reuters слова миллиардера.

По словам Маска, следующий этап – получить от пациента как можно больше нажатий кнопки компьютерной мыши.

Напомним, Телеграф писал, что в январе компания Илона Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека после того, как в сентябре 2023 получил разрешение на проведение испытаний на людях.

«Управлять смартфоном или компьютером силой мыли» – Илон Маск вживил чип в мозг человека