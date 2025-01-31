Учёные нашли на астероиде Бенну "кирпичики" жизни. Каких из обнаруженных нет в земной биологии?

Опубликовано: 31.01.2025 11:27 , Обновлено: 31.01.2025

Ученые обнаружили в образцах, доставленных с астероида Бенну, множество органических соединений, включая ключевые аминокислоты, а также ДНК и РНК и те аминокислоты, которых нет в земной биологии.

Образцы, доставленные на Землю с астероида Бенну миссией зонда OSIRIS-REx, содержат органические молекулы, необходимые для формирования жизни. Среди них — 33 аминокислоты, в том числе 14 белковых, а также все пять азотистых оснований, входящих в состав ДНК и РНК.

Эти открытия подтверждают гипотезу о том, что химические компоненты жизни могли появиться в космосе и попасть на Землю с астероидами.

Зонд НАСА собирает образцы с астероида Бенну (визуализация)

[info_b]Бенну, возраст которого оценивается в 4,5 миллиарда лет, представляет особый интерес для ученых из-за своего возраста и состава. Считающийся потенциально опасным для Земли, он образовался в начале формирования Солнечной системы.

Американские учёные из Центра космических полетов имени Годдарда установили, что его образцы содержат высокие концентрации аммиака, ключевого элемента для образования белков, а также минералы, связанные с водой.[/info_b]

Благодаря миссии зонда, отправленного NASA, удалось доставить на Землю образцы, которые представляют собой «космическую капсулу времени» и дают представление о ранних стадиях развития нашей планетной системы. Результаты исследований опубликовали в Nature и Nature Astronomy, отметило издание WPtech.[info_b]

Тесты, проводимые с 2023 года, показали, что образцы содержат тысячи органических соединений. В список наиболее важных входят:

Аминокислоты — идентифицировано 33 различных аминокислоты, включая 14 из 20 стандартных белковых аминокислот, которые являются основными строительными блоками белков.

Они имеют решающее значение, поскольку объединяются в белки, которые выполняют множество важных функций в организмах, включая катализ химических реакций, транспортировку молекул и формирование клеточных структур.

Азотистые основания. В образцах обнаружены все пять азотистых оснований, входящих в состав ДНК и РНК: аденин, гуанин, цитозин, тимин и урацил . Они имеют основополагающее значение для хранения и передачи генетической информации, которая необходима для функционирования и воспроизводства организмов.

Также были обнаружены девятнадцать небелковых аминокислот, которые редко встречаются или отсутствуют в наземной биологии.

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Все эти молекулы, обнаруженные на Бенну, по мнению исследователей, необходимы для формирования жизни. Тот факт, что они находятся на астероиде, говорит о том, что жизнь могла зародиться где-то в космосе и попасть на Землю извне.

«Миссия NASA OSIRIS-REx уже переписывает учебник по тому, что мы знаем о происхождении нашей Солнечной системы», - отметил Ники Фокс, заместитель администратора Управления научных миссий в штаб-квартире NASA в Вашингтоне в пресс-релизе NASA.

Фото: NASA

Ученые также обнаружили в образцах с Бенну очень высокую концентрацию аммиака — примерно в 100 раз выше, чем в почвах Земли. Аммиак является ключевым элементом во многих биологических процессах, включая производство аминокислот, которые могут образовывать белки. Кроме того, были обнаружены следы 11 минералов, входящих в состав сред, образовавшихся при испарении воды на Бенну и его родительском астероиде.

“Соль, оставшаяся после испарения, напоминает натриевые структуры, обнаруженные в таких местах на Земле, как озеро Сирлс в Калифорнии”, - отметил Тим Маккой из Смитсоновского музея естественной истории.

Джейсон Дворкин, научный сотрудник проекта OSIRIS-REx в NASA Goddard и соавтор статьи в Nature Astronomy, отметил, что “данные OSIRIS-REx добавляют важные штрихи к картине солнечной системы, изобилующей потенциалом для жизни. Почему мы до сих пор видели жизнь только на Земле, а не где-либо еще — это мучительный вопрос”.

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