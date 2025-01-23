У пользователей по всему миру забарахлил ChatGPT

Опубликовано: 23.01.2025 16:56 , Обновлено: 23.01.2025

Вечером 23 января пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе ChatGPT и OpenAI API. Чат-бот выдавал ошибку при попытке начать беседу, у некоторых юзеров в принципе возникли трудности со входом на сайт.

«Невозможно начать беседу», «Что-то пошло не так при генерации ответа», — такие сообщения видели пользователи вместо привычного интерфейса.

Как сообщил habr.com, жалобы на недоступность сервисов OpenAI поступали из США, Канады, Дании, Великобритании, России и других стран.

В OpenAI оперативно отреагировали на сбой, опубликовав на своей странице статусов предупреждение о «высоком уровне ошибок» в работе систем.

Спустя примерно полчаса разработчики локализовали проблему и начали применять фикс. Спустя час после начала сбоя ChatGPT и OpenAI API вновь заработали в штатном режиме.

Стоит отметить, что предыдущий глобальный сбой в работе сервисов OpenAI, включая генератор текста в видео Sora, произошёл в конце декабря. Тогда причиной неполадок назвали «вышестоящего провайдера», имя которого, впрочем, в OpenAI предпочли не раскрывать.

Всевозможные чат-боты на основе искусственного интеллекта всё чаще находят своё отражение в различных аспектах жизни человека. Теперь одна из компаний в США решила пойти дальше и внедрить ИИ, созданный для «одиноких мужчин» в роботизированное женское тело. По словам разработчиков, проект в первую очередь призван «удовлетворить потребность в общении». Telegraf.news узнал, что сможет делать такой робот.

В США решили создать робота с ИИ для «одиноких мужчин». Сколько будет стоить?