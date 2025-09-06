Трамп устроил ужин для IT-гигантов «с высоким IQ». Почему без Маска?

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Опубликовано: 06.09.2025 09:08 , Обновлено: 06.09.2025

Президент США Дональд Трамп устроил в Белом доме ужин с представителями компаний, признанных мировыми IT-гигантами. Оказалось, что в этой "группе с определённо высоким IQ", как описал приглашённых сам Трамп, не было генерального директора Tesla Илона Маска, ещё недавно считавшегося одним из главных сторонников американского президента.

Званый ужин в Белом доме устроили после заседания новой целевой группы президентской администрации по образованию в области искусственного интеллекта (ИИ), которое возглавила первая леди Мелания Трамп.

По данным Белого дома, на мероприятие были приглашены более десятка технологических гигантов, включая основателя Meta Марка Цукерберга, генерального директора Apple Тима Кука, основателя Microsoft Билла Гейтса, генерального директора Google Сундара Пичаи, генерального директора Microsoft Сатью Наделлу, а также основателя OpenAI Сэма Альтмана, которого считают главным конкурентом Маска.

А вот самого Маска в числе присутствующих не оказалось, что не ускользнуло от внимания американцев. Они закидали миллиардера вопросами на страничке в его соцсети Х.

“Меня пригласили, но, к сожалению, я не смог присутствовать. Там будет мой представитель”, - объяснил в результате всю ситуацию Маск, отвечая на настойчивые вопросы в соцсети. Представитель Белого дома позднее подтвердил факт приглашения Маска, а вот был ли другой представитель Tesla в итоге на ужине - не уточнили.

В результате по правую руку от Трампа сидел Цукерберг, а рядом с первой леди - Билл Гейтс. Американский президент, который установил тесные связи с руководителями таких компаний, как Apple и Nvidia, и добивался от некоторых из них инвестиционных вложений, приветствовал бизнес-лидеров, которые, по его словам, “возглавляют революцию в бизнесе и гениальности”.

“Это определенно группа с высоким IQ, и я ими очень горжусь”, — заявил Трамп, общаясь с прессой на открытой части ужина. После небольшого брифинга ужин продолжился за закрытыми дверями.

Напомним, ранее в этом году Маск публично поссорился с Трампом. Он обрушился с критикой на действующего президента и его администрацию из-за государственных расходов и материалов дела Эпштейна. Эпатажный бизнесмен пообещал сформировать новую партию — “Америка” в пику двухпартийной системе, но по сей день так и не исполнил свои обещания, хоть публично от них и не отказался.

WSJ сообщила, что Маск отложил создание своей партии. Как он ответил на это?

На этой неделе Трамп предсказал, что Маск в конечном итоге вернется в Республиканскую партию.

“Не думаю, что у него есть выбор, — заявил политик в одном из радиоинтервью на этой неделе. - И что же он собирается делать? Пойдёт ли он к этим радикально-левым безумцам? Они — безумцы. Не думаю, что у него есть выбор. Он здравомыслящий человек, он хороший человек”.