Тюрьма будущего? Учёный предложил имплантировать преступникам "воспоминания их жертв"

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Опубликовано: 25.06.2024 12:43 , Обновлено: 25.06.2024

Немецкий биотехнолог и популяризатор науки Хашем Аль-Гайли представил концепцию тюрьмы будущего, которая, как он утверждает, сможет воздействовать на преступников, заставляя их почувствовать страдания их жертв. Предполагается, что такой способ сможет ускорить их перевоспитание и освобождение из тюрем, пишет Dailу Mail.

Проект под названием Cogniify предполагает вживление синтетических воспоминаний о преступлении человека в его мозг, но с точки зрения его жертвы. Система может включать в себя устройство, похожее на виртуальную реальность, которая будет отображать кадры преступления, созданные искусственным интеллектом, и мозговой имплант, который будет вызывать эмоциональные состояния, такие как раскаяние или сожаление — чувства, которые у некоторых людей могут не возникнуть при совершении преступлений.

Предполагается, что концепция, разработанная берлинским молекулярным биотехнологом и «научным гуру» Хашемом Аль-Гайли, обеспечит долгосрочный эффект сеанса терапии, сделав воспоминания постоянными.

Так, например, в США сейчас в заключении находятся более 1,7 миллиона человек. Хотя власти заявляют, что тюрьма удерживает правонарушителей от будущих преступлений, более 100 исследований, проведенных в 2021 году, показали, что она не предотвращает повторные преступления. С учётом этих фактов Аль-Гайли создал концепт тюрьмы будущего, которая, как он утверждает, поможет преступникам извлечь уроки из своего прошлого.

«Когда-нибудь Cogniify сможет создать и внедрить искусственные воспоминания прямо в мозг заключенного. Эти сложные, яркие и реалистичные воспоминания будут генерироваться в реальном времени с использованием контента, созданного искусственным интеллектом. Хотя реабилитация продлится несколько минут, преступнику она покажется годами, ведь в сознании преступников время течет медленнее, чем в реальной жизни, что заставляет их пережить годы», —рассказали в презентационном ролике проекта на YouTube.

В зависимости от серьезности преступления, совершенного субъектом, и приговора, система адаптирует воспоминания с учётом потребностей для реабилитации каждого субъекта. Мозг заключённых будет просканирован в высоком разрешении, что позволит создать подробную карту их нервных путей. Эти данные позволят устройству Cogniify воздействовать на определенные области мозга, отвечающие за память, рассуждение и логическое мышление.

Устройство будет работать, показывая заключенным воспоминания об их преступлениях, которые будут созданы ИИ. Это может быть домашнее насилие, преступления на почве ненависти либо дискриминации, незаконная торговля, кражи и мошенничество. Помимо визуальных эффектов, технология сможет также стимулировать физическую реакцию, позволяя преступнику почувствовать боль и страдания, которые перенесла его жертва.

«Некоторые воспоминания будут созданы для того, чтобы вызывать последствия и травмы. Такие воспоминания могут моделировать долгосрочные последствия насильственных действий, такие как горе семьи жертвы или физические и эмоциональные травмы, перенесенные жертвой», - рассказали в видеоролике.

Шестиминутный ролик начинается с вида на белую комнату с 19 капсулами у стены. Внутри каждой из них стоят мужчины с устройством Cogniify на голове, с чем-то вроде дисплея на глазах и наушниками на ушах, погружая их в воспоминания, созданные ИИ.

«Искусственные воспоминания, имплантированные с помощью Cogniify, будут легко интегрированы в существующие нейронные сети мозга, предотвращая когнитивный диссонанс и гарантируя, что субъект воспримет воспоминания так, как если бы они были реальными», — говорится в видео.

Пока заключенные переживают яркие воспоминания о своих преступлениях, центральный компьютер собирает данные, чтобы понять, что заставляет людей совершать такие преступления. В видео отмечается, что Cogniify «будет иметь зашифрованное хранилище для конфиденциальной информации о заключенных и данных о реабилитации».

«Концепция Cogniify может произвести революцию в системе уголовного правосудия, значительно сократив необходимость длительного тюремного заключения и связанные с этим расходы. Традиционные тюрьмы требуют значительных бюджетов на строительство, содержание, укомплектование персоналом и уход за заключенными, включая питание, здравоохранение и программы реабилитации. Заменив длительные сроки тюремного заключения краткой интенсивной реабилитацией посредством имплантации искусственной памяти, можно значительно снизить затраты на содержание тюрем и поддержку заключенных», - рассказали о пользе проекта в ознакомительном видео.

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