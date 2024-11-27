TikTok решил запретить подросткам "фильтры красоты". А кто и вовсе не сможет завести аккаунт?

Опубликовано: 27.11.2024 18:43 , Обновлено: 27.11.2024

Социальная сеть TikTok объявила о новых ограничениях. Планируется, что в ближайшее время подросткам запретят использовать "фильтры красоты", меняющие внешность. В компании заявили, что такое решение приняли из-за того, что многие молодые люди (особенно девочки) критично относятся к своей внешности. Кроме того, платформа пообещала запретить регистрацию детям до 13 лет.

Ожидается, что новый запрет коснётся исключительно «фильтров красоты», которые позволяют увеличить губы или глаза, а также разгладить или изменить тон кожи. Что касается эффектов, которые дают возможность “приделать” себе заячьи или собачьи уши, то в компании заверили: здесь запретов не будет.

По данным британской газеты The Guardian, в последнее время в мире выросла обеспокоенность тем, что современные фильтры заставляют стремиться подростков (особенно девочек) к идеальному внешнему виду. Это, в свою очередь, приводит к негативным эмоциональным последствиям. Некоторые молодые люди и вовсе рассказывали, что после применения тех или иных эффектов считали своё настоящее лицо некрасивым.

[info_b]ТikTok — не единственная площадка, которая вводит подобные запреты. Например, недавно игровая платформа Roblox ограничила доступ к жестокому контенту для юных пользователей, а Instagram запустил «подростковые аккаунты», позволяющие родителям контролировать активность детей в этой соцсети. [/info_b]

Компания также заявила об усилении контроля за возрастом пользователей. Планируется, что до конца текущего года TikTok начнёт тестировать системы машинного обучения, которые будут блокировать аккаунты детей младше 13 лет. При этом люди, которых “удалили” по ошибке, смогут подать апелляцию.

«Это, очевидно, может раздражать некоторых молодых людей», — отметила руководитель отдела по обеспечению безопасности детей в TikTok Хлоя Сеттер, добавив, что при этом платформа будет руководствоваться «приоритетом безопасности».

Эксперты поддерживают изменения, но отмечают, что их недостаточно. Например, исполнительный директор фонда Molly Rose Foundation Энди Берроуз (организация занимается профилактикой суицидов среди подростков) призвал TikTok к полной прозрачности в отношении того, как будет проверяться возраст и насколько эффективным будет механизм по недопущению к платформе детей до 13 лет.

В свою очередь представители британской благотворительной организации по защите детей NSPCC назвали меры TikTok «обнадёживающими», но подчеркнули, что это «лишь верхушка айсберга». Они призвали другие платформы последовать примеру социальной сети, чтобы защитить детей от возможных рисков в Интернете.

Ранее Telegraf.news писал, что xлены Федерального правительства Австралии заявили о намерении принять закон, который запретит детям и подростком пользоваться социальными сетями. Ожидается, что столь радикальные меры вступят в силу до конца этого года, а минимальный возраст для доступа к платформам составит 16 лет.

Правительство Австралии предложило запретить детям и подросткам пользоваться соцсетями