"Теперь точно не куплю" — Блогер показал, как работает воздуходувка для очистки снега с авто

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Опубликовано: 28.11.2024 11:03 , Обновлено: 28.11.2024

Один из активных пользователей TikTok приобрёл воздуходувку и решил наглядно продемонстрировать, как она справляется со снегом на автомобиле. Компактная штуковина на батарейках показала себя, мягко говоря, не очень. Несмотря на то, что ролик собрал более 300 тысяч просмотров, пользователей соцсети прибор только рассмешил.

На кадрах видно, как автор ролика включает воздуходувку, подходит к машине и пытается “согнать” с неё весь снег, которого, к слову, не так уж и мало. Однако действует “мини-фен” не очень эффективно: осадки слетают, но полностью очистить автомобиль у блогера не выходит. Не стесняясь в выражениях, он намекает, что толку от такого прибора ноль.

Между тем некоторые пользователи TikTik встали на защиту технологий, упрекая мужчину в том, что снег-то мокрый! К тому же, по их мнению, “салон с вечера охлаждать надо”, поскольку “корку льда сдуешь только турбиной от Boeing”. Однако большинство подписчиков всё-таки согласилось, что вещь, по сути, ненужная, и покупать её не стоит.

“Хорошая штука для того, чтобы мангал разжигать и компик от пыли продувать”, — высказал своё мнение один из комментаторов. Его дополнил другой: “Этим прибором можно только пот со лба сдуть после того, как всю машину откопаешь от хорошего снега”.

Ранее Telegraf.news писал, что один из пользователей TikTok поделился необычным видео, снятым во время дорожного движения в Китае. Так, неизвестный установил на крышку багажника игрушку в виде черепашки, которая писает при нарушении дистанции. Злое выражение мордочки как бы само за себя говорит, что лучше не приближаться.

«Не сдержался…» — Китаец поставил на машину писающую черепашку, которая срабатывает при нарушении дистанции