Telegram разрешил пользователям делать собственные стикеры прямо в мессенджере

Опубликовано: 15.04.2024 16:23 , Обновлено: 15.04.2024

Создатель одного из популярнейших мессенджеров Павель Дуров рассказал, что со вчерашнего дня все пользователи Telegram могут легко, быстро, а главное бесплатно создавать собственные стикеры при помощи нового редактора.

Для начала нужно взять любую фотографию и добавить к ней надпись, рисунок или анимированные стикеры, эмодзи и GIF, которые уже есть на платформе. Затем нужно вырезать объект на фотографии и убрать фон. Также можно удалять или восстанавливать некоторые части фото вручную, по желанию. Готовый стикер можно сразу отправить другу или создать целый уникальный набор.

“В этом месяце мы объявим ещё о 16 новых функциях. Но пока что не будем Вас отвлекать — новые стикеры сами себя не сделают”, — отметили в команде Telegram.

Ранее Telegraf.news писал, что в “Альфа-Банке” рассказали о введении новой функции, которая раньше была недоступна белорусам. Для её использования нужно обновить приложение до последней версии.

«Альфа-Банк» сделал в своем приложении то, о чём мечтают многие белорусы. А что, так можно было?