"Альфа-Банк" сделал в своем приложении то, о чём мечтают многие белорусы. А что, так можно было?

Опубликовано: 15.04.2024 13:25 , Обновлено: 15.04.2024

В пресс-службе "Альфа-Банка" рассказали о введении новой функции, которая раньше была недоступна белорусам. Для её использования нужно обновить приложение до последней версии.

И эта функция — сохранение реквизитов карт других банков. То есть, для того, чтобы перевести деньги другу или знакомому, теперь не нужно тратить время на ввод цифр. Сохраните их один раз — и всё.

Сделать это можно следующим образом. Во время перевода зайдите в раздел «Платежи», затем нажмите на функцию «По номеру карты». После этого она станет доступна для выбора в будущем через выпадающий список, рассказали в “Альфа-Банке”.

“Переводы по номеру карты — это альтернатива ЕРИП и возможность переводов на карты иностранных банков, а сохранение реквизитов упрощает процесс”, — отметили в чат-поддержке официального Telegram-канала банка.

Ранее Telegraf.news писал, что в столице обнаружили банкоматы “наоборот”: сперва они выдают карту, и только потом — деньги. В частности, так начали работать банкоматы “Альфа-Банка”. Но что это, сбой? Ведь все мы привыкли к тому, что сначала нужно забрать купюры, а уже потом выполнить другую операцию или достать карту…

В Минске обнаружили банкоматы, работающие «наоборот». Это как?