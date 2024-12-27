"Там что, нет отопления?" - "Горизонт" показал в TikTok, как делает телевизоры. Но у белорусов возникли вопросы
Белорусское предприятие "Горизонт" завело аккаунт в TikTok и в первом же видео показало, как сотрудники делают телевизоры. Ролик только недавно начал вируситься в соцсети, и пользователи стали массово оставлять комментарии о производстве.
Это видео набрал они комментариев. Один из главных вопросов, который задали многие пользователи, — почему работники предприятия делают телевизоре в теплых куртках:
- “Там что, нет отопления ??Люди в куртках, капюшонах”;
- “В цеху так холодно? Людей не жалеете ?”;
- “А чего они все в ТУЛУПАХ???” ;
- “Как у вас дела с охраной труда обстоят на производстве????”;
- “В цеху, наверное, минусовая температура”.
Однако, к сожалению, на “Горизонте” на эти интересующие белорусов вопросы пока не ответили. Возможно, в будущем сотрудники запишут видео с объяснениями.
Также комментаторы оставили свое мнение о продукции белорусского производителя. Кто-то обвинил предприятие в то, что телевизоры “стали просто ужасные” и “от винтика до матрицы китайские”, а сам “Горизонт” назвали просто “сборщиком”. На эти слова представители компании пока не отреагировали.
Но были и те, кто назвал технику “нормальной, особенно по соотношению цена — качество”.
К слову, кто-то вообще вспомнил про ноутбуки от “Горизонт” и задался вопросом, где они сейчас. Напомним, в конце 2022 года белорусский холдинг Horizont объявил о выпуске и продаже собственного ноутбука — H-book. А в начале 2023 года там похвалились «еще более мощной» моделью. Посмотрели, какие отзывы оставили покупатели на сайтах интернет-магазинов.
«Сильный отечественный продукт… Перестал заряжаться» — Какие отзывы оставили покупатели на белорусские ноутбуки Horizont