Суд разрешил Google не продавать ОС Android и браузер Chrome

Опубликовано: 03.09.2025 12:35 , Обновлено: 03.09.2025

Федеральный судья США отклонил требование Министерства юстиции о принудительном разделении компании Google, но при этом ввёл ряд ограничений для сдерживания её монопольного положения. Это решение может поставить точку в самом громком антимонопольном разбирательстве против Big Tech компаний за последние 20 лет.

Об этом сообщило издание Politico.

Так, судья Амит Мехта отклонил запрос американского правительства о принудительном отделении браузера Chrome и продуктов на базе Android от основной компании. Однако он согласился с тем, что Google злоупотребляла своим положением на рынке.

Теперь технологический гигант обязан делиться частью своих поисковых данных с конкурентами . Также компании запрещено заключать эксклюзивные сделки, которые делают её продукты (включая ИИ) инструментами по умолчанию на мобильных устройствах.

Этот вердикт издание Politico назвало самым значимым антимонопольным решением в отношении Big Tech компаний со времён неудачной попытки разделить Microsoft в начале 2000-х годов.

Дело против Google началось ещё во время первой администрации Дональда Трампа и стало первым в череде крупных антимонопольных исков против технологических гигантов, включая Meta, Amazon и Apple. Его исход дал этим компаниям надежду на то, что им также удастся избежать принудительного разделения или продажи бизнеса.

Источник напомнил, что ранее, в августе 2024 года, судья Мехта уже признал, что Google неправомерно монополизировала 90% рынка интернет-поиска . Этого удалось достичь благодаря многомиллиардным партнёрским соглашениям с Apple, которые делали поиск Google стандартным в браузере Safari на iPhone.

Но, по мнению экспертов, опрошенных Politico, даже без разделения компании это решение окажет «охлаждающий» эффект на Google и заставит её с большей осторожностью относиться к подобным действиям в будущем.

Это ещё не всё?

Хотя Google удалось избежать самого сурового исхода, это не конец юридических баталий. Скоро начнётся следующее судебное разбирательство, в котором Минюст требует разделить рекламный бизнес компании (AdTech).

Кроме того, антимонопольные расследования ведутся в отношении Amazon (по обвинениям в подавлении конкуренции на своём маркетплейсе), Apple (за создание «закрытой экосистемы» вокруг iPhone) и даже производителя чипов Nvidia.

Несмотря на выигрыш в главном вопросе, в Google заявили, что «обеспокоены мнением судьи Мехты и изучают решение». В компании не исключили возможность подать апелляцию на введённые ограничения. В конечном итоге дело может дойти до Верховного суда США.

Напомним, в адрес Google начали поступать предложения о покупке популярного во всём мире браузера.

Американская компания предложила Google выкупить браузер Chrome за 34 млрд долларов