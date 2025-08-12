Американская компания предложила Google выкупить браузер Chrome за 34 млрд долларов

Опубликовано: 12.08.2025 21:19 , Обновлено: 12.08.2025

Поисковая система Perplexity, которая развивает поиск на основе искусственного интеллекта, предложила купить браузер Chrome у Google за 34,5 млрд долларов. Об этом сообщило издание о технологиях TechCrunch.

Perplexity сообщила, что условия предложения включают в себя обязательство сохранить базовый движок Chrome - Chromium, а также продолжать инвестировать в него не менее 3 млрд долларов. Также компания пообещала не менять настройки пользователей и поиск по умолчанию. Т.е. те, у кого стоит Google, и далее смогут им пользоваться.

Perplexity AI — технологическая компания в Сан-Франциско, разработавшая поисковую систему на основе искусственного интеллекта, которая обрабатывает пользовательские запросы и синтезирует ответы. Не поисковый движок позволяет пользователям задавать уточняющие вопросы и получать более точные ответы, утверждают в компании.

Стоит отметить, что компания Google не просила делать ей предложения о продаже самого популярного в мире браузера. Поисковый гигант сейчас ведёт судебные тяжбы с министерством юстиции США, которое предложило заставить Google продать Chrome.

Ранее судья постановил, что технический гигант действовал незаконно, чтобы сохранить монополию на онлайн-поиск. Google не согласилась продавать Chrome и пообещала бороться с этим решением суда.

Chrome является доминирующим браузером, занимающим, по данным Statcounter, 68% мирового рынка. Естественно, если американский суд решит, что Chrome должен быть продан, другие компании по всему миру также захотят принять участие в торгах и ставки могут вырасти ещё больше.