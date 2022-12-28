SpaceX запустила спутники, раздающие интернет сразу на смартфон

Опубликовано: 28.12.2022 16:26 , Обновлено: 06.04.2023

Компания SpaceX Илона Маска 28 декабря запустила первую партию спутников Starlink второго поколения. Они могут предоставлять интернет прямо на смартфоны, без специального оборудования.

«В соответствии с нашей новой лицензией мы теперь можем развертывать спутники на новых орбитах, что добавит еще больше пропускной способности сети», —отметили в компании.

Это, в свою очередь, позволит сервису привлечь больше клиентов и оказывать более быстрые услуги, особенно в регионах, где сейчас чрезмерный спрос.

По словам Илона Маска, новые спутники не только способны обрабатывать больше трафика, но и могут передавать услуги непосредственно на смартфоны.

[info_b]Starlink — глобальная спутниковая система от компании SpaceX. Она предназначена для того, чтобы обеспечить высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным. Теперь у компании более 2 300 таких активных спутников с более чем 500 000 активных пользователей.[/info_b]

Кстати, в сентябре Маск сообщил, что спутниковая интернет-сеть нового поколения Starlink начала работать на всех континентах Земли. Но она не доступна в Беларуси, России и еще некоторых странах.