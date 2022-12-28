SpaceX запустила спутники, раздающие интернет сразу на смартфон
Компания SpaceX Илона Маска 28 декабря запустила первую партию спутников Starlink второго поколения. Они могут предоставлять интернет прямо на смартфоны, без специального оборудования.
«В соответствии с нашей новой лицензией мы теперь можем развертывать спутники на новых орбитах, что добавит еще больше пропускной способности сети», —отметили в компании.
Это, в свою очередь, позволит сервису привлечь больше клиентов и оказывать более быстрые услуги, особенно в регионах, где сейчас чрезмерный спрос.
По словам Илона Маска, новые спутники не только способны обрабатывать больше трафика, но и могут передавать услуги непосредственно на смартфоны.
[info_b]Starlink — глобальная спутниковая система от компании SpaceX. Она предназначена для того, чтобы обеспечить высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным. Теперь у компании более 2 300 таких активных спутников с более чем 500 000 активных пользователей.[/info_b]
Кстати, в сентябре Маск сообщил, что спутниковая интернет-сеть нового поколения Starlink начала работать на всех континентах Земли. Но она не доступна в Беларуси, России и еще некоторых странах.