SpaceX успешно запустила к Луне бур, разработанный в NASA для изучения недр

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Опубликовано: 27.02.2025 11:52 , Обновлено: 27.02.2025

Накануне вечером с мыса Канаверал, что в американском штате Флорида, SpaceX успешно запустила на Луну посадочный модуль Athena («Афина») компании Intuitive Machines с буром NASA на борту. Планируется, что шестиногий аппарат высотой с жирафа приземлится на спутник Земли 6 марта, а сама лунная миссия рассчитана на десять земных суток.

Международное информагентство Reuters отметило, что это уже вторая попытка компании запустить посадочный модуль на ракете SpaceX после того, как год назад провалилась первая. Ожидается, что шестиногий спускаемый аппарат, которому дали имя Athena (“Афина”), 6 марта приземлится на Монс-Мутон — плато, расположенное примерно в 160 километрах от южного полюса Луны.

Посадочный модуль загрузили научными приборами, в числе которых — «прыгающий» луноход, созданный компанией Intuitive Machines. После посадки на Луну он должен будет оправиться к кратеру H, который никогда не освещается Солнцем (находится в километре от места посадки Athena). Планируется, что там он будет искать следы воды и летучих веществ.

Кроме того, в качестве полезной нагрузки модуль несёт бур Trident, способный проникать в лунную поверхность на глубину до одного метра, и масс-спектрометр MSolo для анализа газов из образцов грунта. Ожидается, что модуль также доставит на Луну первую станцию сотовой связи — передатчик Nokia формата 4G.

«Эта миссия намного сложнее нашей первой. Самое важное — это убедиться, что мы приземлимся в вертикальном положении, чтобы приступить к научным и технологическим экспериментам, которые нам нужно провести на поверхности Луны», — отметил старший вице-президент Intuitive Machines по космическим аппаратам Трент Мартин.

После своего взлёта Athena стал третьим космическим аппаратом, который на данный момент направляется к поверхности Луны. Посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly должен совершить первую попытку посадки в это воскресенье, после чего за ним последует аппарат из Японии: ожидается, что он прилунится в ближайшие месяцы.

По словам инженеров Intuitive Machines, с помощью «Афины» они усовершенствовали лазерный высотомер посадочного модуля, который отчасти стал причиной жёсткой посадки «Аполлона-13». Как отметило издание, на этот раз компания выглядит “уверенной в себе”, однако из-за сложностей космического корабля и суровых условий на Луне успех не гарантирован.

«На этот раз мы точно починили лазерный высотомер, и эта часть будет работать. Но никогда не знаешь, что ещё может выскочить и укусить тебя», — сказал Трент Мартин.

Ранее Telegraf.news писал, что основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск заявил о своём желании отправить на Марс роботов с искусственным интеллектом в ноябре 2026 года. Об этом американский миллиардер 17 февраля сообщил в собственной социальной сети Х (бывший Twitter).

Маск пообещал отправить на Марс роботов с собственным ИИ в 2026 году