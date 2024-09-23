Создатели Hamster Kombat закрыли первый сезон. Сколько пообещали выплатить тем, кто «тапал хомяка»?

Опубликовано: 23.09.2024 10:36 , Обновлено: 23.09.2024

В популярной игре Hamster Kombat, о которой в последнее время наверняка слышали все, завершился первый сезон. Разработчики подвели итоги и конвертировали накопленные монеты пользователей в криптовалюту HMSTR, которую позже можно будет продать на биржах. Однако, судя по реакции игроков, большинство из них оказались недовольны выигрышами: ставка за токен составила всего 0,01 доллара.

Игроки ожидали, что за полгода активного «тапания» хомяка, просмотра рекламы и выполнения различных заданий смогут заработать как минимум 100 или 200 долларов. Однако стоит учесть, что даже о приблизительной стоимости токенов изначально речи не было (видимо, чтобы не отпугнуть пользователей). В итоге реальность оказалась более суровой, чем надеялось большинство.

Сколько токенов HMSTR выдали игрокам?

Согласно данным Интернет-портала CQ, который специализируется на гейминге и киберспорте, пользователи “тапалки” получили следующую прибыль:

за каждый миллион пассивного дохода — 200 HMSTR;

за каждого приглашённого друга — 5 HMSTR;

за каждый добытый любым способом ключ — 5 HMSTR;

за выполнение заданий — “сущие копейки”;

за достижения — все ачивки принесли разное количество HMSTR в зависимости от сложности их получения.

Судя по скриншотам игроков в соцсетях, большинство получили от 1000 до 3000 токенов, что эквивалентно 30-94 белорусским рублям по цене премаркета. Даже если стоимость HMSTR вырастет на листинге в 2 раза, то средний заработок пользователей составит 62-187 рублей, что всё ещё мелочь, учитывая затраченное время на игру, подчеркнули специалисты.

[info_b]Hamster Kombat – это игра в виде мини-приложения в Telegram, которая появилась в мае 2024 года и за считанные месяцы набрала огромную популярность у пользователей по всему миру. Её суть сводится к тому, чтобы нажимать (на внутриигровом сленге — «тапать») на картинку хомяка, получая за каждое нажатие виртуальные монеты, которые впоследствии можно преобразовать в реальные деньги.[/info_b]

Многие не получат вообще ничего. Почему?

Любопытно, что многих фанатов и активных пользователей Hamster Kombat и вовсе забанили за «развитие разных аккаунтов с одного Wi-Fi», «накрутку рефералов» и установку сторонних приложений, которые позволяли “тапать хомяка” автоматически. Хотя сильнее всего игроков шокировало наказание за покупку ключей, ведь для того, чтобы их получить, нужно было пройти мини-игру — опять же, потратить время.

В итоге всех «нарушителей» создатели одарили достижением «Обман — это плохо», что вызвало массовый взрыв эмоций и жалоб с просьбой вернуть прогресс и выдать токены. Люди остались недовольны тем, что ачивку дали в самом конце сезона, когда на «Хомяка» уже была потрачена уйма времени.

Ранее Telegraf.news писал, что председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал Hamster Kombat «явным мошенничеством», а популярность самой игры в России «чуть ли не психозом», который может иметь, по его мнению, в «негативным последствиям», в том числе, к Интернет-зависимости.

«Надо пресекать» — В Госдуме РФ предложили запретить «тапать хомяка» в Hamster Kombat. За что?