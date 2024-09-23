Telegraf.news
ru

Создатели Hamster Kombat закрыли первый сезон. Сколько пообещали выплатить тем, кто «тапал хомяка»?

Создатели Hamster Kombat закрыли первый сезон. Сколько пообещали выплатить тем, кто «тапал хомяка»?
Подпишитесь на Телеграф:

В популярной игре Hamster Kombat, о которой в последнее время наверняка слышали все, завершился первый сезон. Разработчики подвели итоги и конвертировали накопленные монеты пользователей в криптовалюту HMSTR, которую позже можно будет продать на биржах. Однако, судя по реакции игроков, большинство из них оказались недовольны выигрышами: ставка за токен составила всего 0,01 доллара.

Игроки ожидали, что за полгода активного «тапания» хомяка, просмотра рекламы и выполнения различных заданий смогут заработать как минимум 100 или 200 долларов. Однако стоит учесть, что даже о приблизительной стоимости токенов изначально речи не было (видимо, чтобы не отпугнуть пользователей). В итоге реальность оказалась более суровой, чем надеялось большинство.

Сколько токенов HMSTR выдали игрокам?

Согласно данным Интернет-портала CQ, который специализируется на гейминге и киберспорте, пользователи “тапалки” получили следующую прибыль:

  • за каждый миллион пассивного дохода — 200 HMSTR;
  • за каждого приглашённого друга — 5 HMSTR;
  • за каждый добытый любым способом ключ — 5 HMSTR;
  • за выполнение заданий — “сущие копейки”;
  • за достижения — все ачивки принесли разное количество HMSTR в зависимости от сложности их получения.

Судя по скриншотам игроков в соцсетях, большинство получили от 1000 до 3000 токенов, что эквивалентно 30-94 белорусским рублям по цене премаркета. Даже если стоимость HMSTR вырастет на листинге в 2 раза, то средний заработок пользователей составит 62-187 рублей, что всё ещё мелочь, учитывая затраченное время на игру, подчеркнули специалисты.

[info_b]Hamster Kombat – это игра в виде мини-приложения в Telegram, которая появилась в мае 2024 года и за считанные месяцы набрала огромную популярность у пользователей по всему миру. Её суть сводится к тому, чтобы нажимать (на внутриигровом сленге — «тапать») на картинку хомяка, получая за каждое нажатие виртуальные монеты, которые впоследствии можно преобразовать в реальные деньги.[/info_b]

Многие не получат вообще ничего. Почему?

Любопытно, что многих фанатов и активных пользователей Hamster Kombat и вовсе забанили за «развитие разных аккаунтов с одного Wi-Fi», «накрутку рефералов» и установку сторонних приложений, которые позволяли “тапать хомяка” автоматически. Хотя сильнее всего игроков шокировало наказание за покупку ключей, ведь для того, чтобы их получить, нужно было пройти мини-игру — опять же, потратить время.

В итоге всех «нарушителей» создатели одарили достижением «Обман — это плохо», что вызвало массовый взрыв эмоций и жалоб с просьбой вернуть прогресс и выдать токены. Люди остались недовольны тем, что ачивку дали в самом конце сезона, когда на «Хомяка» уже была потрачена уйма времени.

Ранее Telegraf.news писал, что председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал Hamster Kombat «явным мошенничеством», а популярность самой игры в России «чуть ли не психозом», который может иметь, по его мнению, в «негативным последствиям», в том числе, к Интернет-зависимости.

«Надо пресекать» — В Госдуме РФ предложили запретить «тапать хомяка» в Hamster Kombat. За что?