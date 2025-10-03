Совмин обязал мобильные операторы Беларуси обеспечить быстрый интернет. К какому году?

Опубликовано: 03.10.2025 18:34 , Обновлено: 03.10.2025

Совмин постановлением №540 обязал мобильные операторы Беларуси обеспечить средние скорости передачи данных для абонентов до 135 Мбит/с на скачивание.

Однако скорости будут зависеть от местности, в которой находятся белорусы. Так, для Минска и областных городов должна быть не менее 135 Мбит/с, до 110 Мбит/с в районных центрах и поселках, в сельской местности - до 30 Мбит/с. Для достижения показателей мобильным операторам дали время до 2030 года.

Также правительство Беларуси своим документом обязало ООО “Белорусские облачные технологии” обеспечить всем мобильным операторам страны равный доступ к единой сети 4G/5G, которую тот развивает компания.

Ранее министр связи и информатизации Кирилл Залесский отреагировал на жалобы белорусов на “резкое ухудшение” мобильной связи в стране. Он назвал два ключевых фактора, от которых зависит качество мобильной связи и объяснил, как ведомство рассчитывает решать проблему.

Минсвязи ответило на жалобы на «резкое ухудшение» мобильной связи в Беларуси

На каком месте Беларусь по скорости мобильного интернета

Тем временем, согласно данным глобального рейтинга Ookla, Беларусь продолжает удерживать последние места в списке из 103 стран по скорости интернета. В августе Беларусь добавила один балл и оказалась на 102 строчке. На последнем же месте оказалась Боливия.

По данным OoKla, средняя скорость скачивания в Беларуси в мобильных сетях составляет 18.55 Мбит/с, закачивания - 8.12 Мбит/с.

Для сравнения, вот места соседей Беларуси:

Польша : 44-е место (93.29 Мбит/с). Скорость выше, чем в Беларуси, на 74.74 Мбит/с.

: 44-е место (93.29 Мбит/с). Скорость выше, чем в Беларуси, на 74.74 Мбит/с. Литва : 31-е место (123.32 Мбит/с). Скорость выше на 104.77 Мбит/с.

: 31-е место (123.32 Мбит/с). Скорость выше на 104.77 Мбит/с. Латвия : 29-е место (127.07 Мбит/с). Скорость выше на 108.52 Мбит/с.

: 29-е место (127.07 Мбит/с). Скорость выше на 108.52 Мбит/с. Россия : 90-е место (37.42 Мбит/с). Скорость выше на 18.87 Мбит/с.

: 90-е место (37.42 Мбит/с). Скорость выше на 18.87 Мбит/с. Украина : 68-е место (58.73 Мбит/с). Скорость выше на 40.18 Мбит/с.

Таким образом, все соседние страны опережают Беларусь по скорости мобильного интернета. Наибольшее отставание у нашей страны - от стран Балтии, а наименьшее — от России.