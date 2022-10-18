Совет Федерации предложил заблокировать Youtube в России

Опубликовано: 18.10.2022 11:45 , Обновлено: 18.10.2022

Глава профильной комиссии Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что предложит Роскомнадзору и Генеральной прокуратуре обсудить блокировку видеохостинга Youtube, которым владеет компания в Google. Об этом сообщил ТАСС 18 октября.

При этом он подчеркнул, что решение о блокировке может быть временной, но «в качестве последнего предупреждения».

Кроме того, Пушков собирается предложить ведомствам оштрафовать Google.

Такое решение возникло в ответ на то, что Google заблокировал Youtube-каналы СФ и и телеканала «Вместе-РФ», созданного при верхней палате российского парламента.

«Аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ» на видео хостинге YouTube были заблокированы, вся информация – удалена без возможности восстановления», — сообщили в пресс-службе ведомства 18 октября.

Как объяснил в письме Google, это сделано из-за санкций.

В СФ пообещали выкладывать свои трансляции «на отечественных платформах».

Кстати, о возможной блокировке Youtube в России уже говорят не в первый раз. Например, об этом заявил 14 марта замглавы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

«Решительность государства в вопросе блокировки Instagram — это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне. Платформа делает это неприкрыто и, очевидно, по команде владельцев. Все юридические основания для ограничения доступа к платформе у Роскомнадзора есть, и список нарушений очень внушительный», — написал он в своем телеграм-канале.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что мировой суд Таганского района Москвы признал Google виновным в повторном нарушении ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, и назначил оборотный штраф в размере более 21,770 млрд рублей, что выше 375 млн долларов. Но есть нюанс.

Новость Телеграф