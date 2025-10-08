"Есть планы по внедрению в госсистемы" - На форуме AI4Development обсудили развитие ИИ в Беларуси

Опубликовано: 08.10.2025 07:42 , Обновлено: 08.10.2025

Разработку устойчивой и сбалансированной национальной стратегии по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) через партнерство государства, бизнеса и научного сообщества обсудили на международном форуме "AI4Development: решения для Беларуси", который с 7 по 8 октября проходит в Минске.

Министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский , выступая на форуме, выказал мнение о том, что внедряя искусственный интеллект во все сферы жизни, крайне важно использовать его профессионально.

“За этим понятием стоит огромный пласт технологических, инфраструктурных, организационных, этических вопросов. Поэтому очень важно, чтобы должностные лица в госуправлении, представители бизнеса, наши граждане совершенно четко и адекватно понимали, какие возможности нам предоставляют эти технологии”, - процитировало выступление профильного министра госагентство БЕЛТА.

Залесский рассказал о планах Министерства связи и информатизации Беларуси по внедрению ИИ в государственные информационные системы. По его словам, это позволит повысить эффективность системы и даст точек к “продвижению вперед по всем направлениям и экономического развития”, а также повлияет на социальную жизнь государства.

Министр также рассказал о дискуссии, которая состоялась на заседании экспертно-консультативного совета при президиуме Совета Республики на базе белорусской Академии наук 6 октября. Там был поднят вопрос законодательного регулирования сферы ИИ и, по словам Залесского, единой позиции пока выработано не было.

Фото: БЕЛТА

“Есть понимание, что этот новый феномен, который всё больше и больше внедряется в нашу жизнь, требует осмысления и определенного регулирования”, - пояснил министр, отметив, что сегодня пока “рано говорить об окончательных подходах к регулированию этой сферы”.

Вместо госрегулирования Залесский предложил самим отраслям, где применяются технологии на базе ИИ, самостоятельно продумывать риски и “купировать” их.

В свою очередь постоянный представитель ПРООН в Беларуси Жэньфэй Лю обратила внимание на то, как новые технологии “стремительно меняют мир” и служат “двигателем экономического роста” стран, давая им доступ к знаниям и новым возможностям. Такая трансформация, по её словам, “налагает на нас огромную ответственность”.

“Мы должны трезво оценивать риски: от кибербезопасности и защиты данных до предвзятости алгоритмов и растущего экологического следа цифровых технологий. Использовать преимущества цифровизации и одновременно снижать ее риски - один из ключевых вызовов развития нашего времени”, - заявила Жэньфэй Лю.

[inf]ПРООН - это Программа развития Организации Объединённых Наций, глобальная сеть ООН, которая оказывает безвозмездную и неполитизированную помощь её государствам-членам в сфере развития.[/inf]

Жэньфэй Лю высказалась за “человекоориентированный подход” в продвижении технологий с создание “инклюзивных экосистем”, а также за создание защитных механизмов, которые бы гарантировали, “что в центре этих технологий всегда будет оставаться человек”.

[inf]Организаторами форума AI4Development выступили Министерство связи и информатизации и ПРООН в Беларуси. К участию в форуме приглашены профильные международные эксперты, а также представители госорганов и организаций и местного бизнес-сообщества и академической среды, которые работают в ИКТ-сфере.

Целью форума заявлена выработка направления стратегического развития ИИ в Беларуси: выявление реальных потребностей органов госуправления и отраслей экономики страны в технологических решениях на базе ИИ, а также обсуждение регуляторной и этической составляющих ИИ.[/inf]