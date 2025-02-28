Skype — всё? В программном коде нашли дату закрытия популярного видеосервиса

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 28.02.2025 15:33 , Обновлено: 28.02.2025

Американская корпорация Microsoft судя по всему решила окончательно закрыть популярный сервис для видеозвонков Skype, который запустили ещё в 2003 году. По данным сообщества мобильных разработчиков XDA, дата содержалась в программном коде последней версии Skype, которую пока только готовят к выпуску.

«Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams», — говорится в одном из фрагментов кода, после чего следует информация, что определённое количество друзей пользователя «уже перешли на Teams бесплатно». Члены XDA предположили, что приложение делает вывод об этом на основе данных о контактах юзера, к которым имеет доступ.

[info_b]Отметим, что компания Microsoft официально эту информацию пока не комментировала.[/info_b]

Фото: XDA

В 2003 году Skype создала команда эстонских разработчиков при поддержке бизнесменов Януса Фрииса и Никласа Зеннстрема. Впоследствии сервис несколько раз перепродавали, в результате чего его конечным владельцем стала Microsoft. Это произошло в 2011 году.

Первые шаги по закрытию Skype предпринимали ещё в 2019 году: тогда это затронуло только сервисы для бизнеса. Окончательно их поддержка прекратилась 2 года спустя. Тогда клиентам Skype предложили перейти на Teams: Microsoft запустила его в 2017 году, построив на базе Skype. Впоследствии сервис внедрили в пакет ПО, который Microsoft стала «вшивать» в операционные системы.

[info_b]Ранее Skype также интегрировали в операционные системы Microsoft, вплоть до Windows 10, однако впоследствии его заменили на Teams. Корпорация также пыталась внедрить Skype в свою игровую консоль XBox и другие продукты.[/info_b]

По данным британского телеканала BBC, популярность Skype начала падать на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим вырос охват другого не менее известного приложения для видеосвязи — Zoom. Так, если к моменту покупки Skype корпорацией Microsoft приложение было загружено 1 млрд раз и имело сотни миллионов пользователей, то в 2023 году на ежедневной основе его использовали только 36 млн человек.

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