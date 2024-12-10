Google создал квантовый чип, решающий за 5 минут задачу, на которую у суперкомпьютера ушло бы 10 септиллионов лет

Опубликовано: 10.12.2024 12:10 , Обновлено: 10.12.2024

Компания Google создала квантовый чип, которому требуется всего 5 минут для выполнения задач, на решение которых у самых быстрых в мире компьютеров ушло бы 10 септиллионов лет. По словам учёных, технологический прорыв поможет ускорить создание новых лекарств, сократив при этом экспериментальную фазу разработки.

10 септиллионов лет (10 000 000 000 000 000 000 000 000 000) — число, которое намного превышает возраст изученной нами Вселенной. Новый чип под названием Willow, созданный в калифорнийском прибрежном городке Санта-Барбара, размером примерно с конфету. По словам учёных, теперь им осталось около 5 лет до того, как квантовые вычисления станут настолько мощными, что исследователи смогут совершить прорыв в области разработки новых материалов.

По их словам, чип способен ускорить создание термоядерных реакторов и развитие искусственного интеллекта, что крайне важно для медицины. Ожидается, что благодаря Willow специалисты смогут считывать результаты МРТ-сканирования с точностью до атома, открывая при этом “новые массивы данных” о человеческом теле и болезнях. Вместе с тем учёные опасаются, что без должной защиты эта технология способна взломать даже самое сложное шифрование, подорвав безопасность компьютеров.

«Квантовые процессоры развиваются с удвоенной скоростью и будут продолжать значительно превосходить классические компьютеры по мере увеличения масштаба», — отметил основатель компании Google Quantum AI Хартмут Невен. По его словам, последние результаты испытаний «решают ключевую проблему в области исправления квантовых ошибок, над которой учёные работают уже почти 30 лет».

Он добавил, что высокая скорость нового чипа по сравнению с классическими компьютерами «подтверждает идею о том, что квантовые вычисления происходят во многих параллельных вселенных”, передала британская газета The Guardian. Проще говоря, если квантовый компьютер может находиться в нескольких разных состояниях одновременно, он может выполнять гораздо большее количество задач.

«Я настроен очень оптимистично. Думаю, что в ближайшие 5 лет мы увидим настоящее ускорение, и тогда сможем сказать: «Смотрите, эта машина рассчитала интересную вещь, которую я могу кому-то объяснить и которую можно применить в реальном мире», — отметил научный сотрудник Квантового института Оксфордского университета Питер Лик.

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