СК Беларуси пообещал блокировать некоторых мобильных абонентов

Опубликовано: 25.02.2026 08:58 , Обновлено: 25.02.2026

Следственный комитет Беларуси совместно с Министерством связи и мобильными операторами планирует усовершенствовать систему защиты белорусов от мошеннических звонков. В ведомстве пообещали блокировать не сами звонки с подозрительных номеров, а сами абонентские номера.

О планах по усилению борьбы с телефонными мошенниками накануне рассказал заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета (СК) Иван Судникович, передало госагентство БЕЛТА.

По словам представителя СК, ведомство планирует выявлять и блокировать теперь не только звонки от потенциальных мошенников, но и сами абонентские номера, с которых поступали звонки аферистов. По задумке профильных госорганов, эта мера позволит им противодействовать не только практике телефонного мошенничества, но и другим распространённым преступным явлениям, в частности SMS-бомбингу - когда злоумышленники устраивают одному человеку массовую атаку SMS-сообщениями.

“Я думаю, что в ближайшее время эта система будет усовершенствована, чтобы ограничить возможность совершения таких киберпреступлений”, - заявил Судникович.

Напомним, недавно мошенники перешли на новый уровень вымогательства и теперь инсценируют похищение детей, требуя от родителей выкуп. Подробности новой схемы, которую аферисты на днях попытались “обкатать” в Минске, 19 февраля раскрыли в Министерстве внутренних дел (МВД).

В Минске мошенники инсценировали похищение ребенка и требовали выкуп