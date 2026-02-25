СК Беларуси пообещал блокировать некоторых мобильных абонентов
Следственный комитет Беларуси совместно с Министерством связи и мобильными операторами планирует усовершенствовать систему защиты белорусов от мошеннических звонков. В ведомстве пообещали блокировать не сами звонки с подозрительных номеров, а сами абонентские номера.
О планах по усилению борьбы с телефонными мошенниками накануне рассказал заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета (СК) Иван Судникович, передало госагентство БЕЛТА.
По словам представителя СК, ведомство планирует выявлять и блокировать теперь не только звонки от потенциальных мошенников, но и сами абонентские номера, с которых поступали звонки аферистов. По задумке профильных госорганов, эта мера позволит им противодействовать не только практике телефонного мошенничества, но и другим распространённым преступным явлениям, в частности SMS-бомбингу - когда злоумышленники устраивают одному человеку массовую атаку SMS-сообщениями.
“Я думаю, что в ближайшее время эта система будет усовершенствована, чтобы ограничить возможность совершения таких киберпреступлений”, - заявил Судникович.
Напомним, недавно мошенники перешли на новый уровень вымогательства и теперь инсценируют похищение детей, требуя от родителей выкуп. Подробности новой схемы, которую аферисты на днях попытались “обкатать” в Минске, 19 февраля раскрыли в Министерстве внутренних дел (МВД).
В Минске мошенники инсценировали похищение ребенка и требовали выкуп