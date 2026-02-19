В Минске мошенники инсценировали похищение ребенка и требовали выкуп

Опубликовано: 19.02.2026 09:37 , Обновлено: 19.02.2026

Мошенники перешли на новый уровень вымогательства и теперь инсценируют похищение детей, требуя от родителей выкуп. Подробности новой схемы, которую аферисты на днях попытались "обкатать" в Минске, 19 февраля раскрыли в Министерстве внутренних дел (МВД).

Жертвой беспринципных мошенников в Минске стала 15-летняя школьница. Её родителям в мессенджере пришло сообщение с неизвестного номера с требованием выкупа за якобы похищенную дочь. В качестве доказательства вымогатели прислали матери фотографии дочери и комнат в их квартире.

По словам женщины, сомнений в том, что на снимках действительно её дочь, у неё не возникло. Дозвониться до дочери она не смогла, дома её также не оказалось, что только укрепило её убеждение в том, что девочка, действительно, в беде.

Впрочем, женщина проявила благоразумие и вместо того, чтобы перевести выкуп на указанный криптокошелек, как того требовали злоумышленники, обратилась в милицию.

Оказалось, что высланные родителям фото были вовсе не генерацией нейросетей, как можно было подумать поначалу, а абсолютно реальными. Впрочем, жизни самой девочке, как оказалось, ничего не угрожало - её буквально за два часа нашли сыщики в одном из загородных кафе.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники разыграли с подростком изощрённую многоходовую схему. Поначалу они попытались выманить у школьницы деньги по уже привычной схеме: сначала ей в мессенджере позвонил человек, представившийся курьером маркетплейса, и попросил продиктовать электронную почту и код из сообщения - якобы для уточнения данных для доставки посылки. На этом этапе подросток допустила главную ошибку, которая потянула за собой клубок проблем: девочка выполнила указания лжекурьера и перешла по ссылке из письма.

После этого подростку позвонили уже “кураторы из МВД”, которые разыграли уже классический сценарий с якобы совершёнными с её помощью незаконными переводами за границу и угрозами уголовного преследования за помощь мошенникам. Девочку заставили обыскать дом в поисках семейных сбережений (видимо, на это этапе и были сделаны фото квартиры, которые потом мошенники высылали родителям в качестве доказательства похищения дочери). Но девочка заверила, что дома родители крупные суммы не хранят.

Тогда злоумышленники перешли к следующему этапу многоходовки. Школьницу уговорили участвовать в “спецоперации”, пригрозив в противном случае отправить родителей в тюрьму, а её саму - в детдом. Запуганная девятиклассница согласилась и по указанию преступников уехала за город, в указанное аферистами кафе, отключила телефон и в качестве “необходимой меры предосторожности” достала из него SIM-карту, которую якобы “прослушивали”.

Заместитель начальника отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска Артем Конопацкий сообщил, что в настоящее время проводится проверка в попытке вычислить аферистов. Родителям же в милиции посоветовали рассказать своим детям об уловках мошенников и, в первую очередь, объяснить, что о любых подозрительных и просто необычных звонках и просьбах от незнакомцев следует рассказать взрослым.