«Синий экран смерти» станет зелёным? Windows показала его новый дизайн, убрав «культовый» элемент

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Опубликовано: 01.04.2025 09:42 , Обновлено: 01.04.2025

Похоже, легендарный «синий экран смерти» (BSOD) в Windows, знакомый даже тем, кто этой системой не пользуется, скоро может измениться. Microsoft начала тестировать новый дизайн экрана критической ошибки, и, как ни странно, выглядит он, по мнению некоторых, ещё более депрессивно, чем раньше.

Этот печально известный синий экран сопровождает пользователей Windows с 1990 года. В Windows 8 его попытались «очеловечить», добавив ставший «культовым» грустный смайлик :(

Видимо, в надежде, что так страница с фатальной ошибкой будет выглядеть менее пугающе. Теперь же Microsoft снова взялась за редизайн, и результат, как сообщил портал XDA Developers, «неоднозначный».













Во-первых, BSOD рискует перестать быть синим. В свежих тестовых сборках Windows 11 компания представила «более упорядоченный интерфейс для непредвиденных перезагрузок». По информации Windows Latest, новый фон экрана ошибки — чёрный. Примечательно, что Microsoft уже экспериментировала с чёрным цветом в 2021 году, но быстро вернула привычный синий. Интересно, что для инсайдеров тестовый «чёрный» экран по какой-то причине сейчас и вовсе отображается зелёным.

Во-вторых, сам дизайн стал минималистичнее, если не сказать — скуднее. С экрана исчез не только грустный смайлик, но и QR-код, появившийся в 2016 году для быстрого поиска информации об ошибке. Техническая информация об ошибке и её код теперь ютятся внизу мелким шрифтом, над ними — индикатор выполнения.

Microsoft заверила, что цель — упростить интерфейс, не теряя при этом технической информации. Однако пользователи в сети уже скептически отнеслись к нововведению. Многие отметили, что чёрный фон и лаконичный текст с индикатором выполнения сделали экран ошибки похожим на экран установки обновлений Windows, что может сбивать с толку.

Первыми новый дизайн увидели участники программы Windows Insider на каналах Beta, Dev и Canary с установленной Windows 11 версии 24H2 или новее. Остальным пользователям (если Microsoft не передумает) обновлённый экран ошибки начнёт показываться «в ближайшие недели».

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