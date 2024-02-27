Россияне пожаловались на массовый сбой в работе мобильных операторов, мессенджеров и соцсетей

Опубликовано: 27.02.2024 14:37 , Обновлено: 27.02.2024

Во вторник, 27 февраля, россияне пожаловались на новый массовый сбой в работе популярных мессенджеров и соцсетей. Проблемы с доступом наблюдались у пользователей самых разных мобильных операторов - МТС, "Мегафон", "Ростелеком", "Билайн", Tele2, Yota.

По данным портала “Сбой.рф” проблемы наблюдались в работе таких популярных мессенджеров, как Telegram, Viber, WhatsApp и Zoom, соцсети “ВКонтакте” и сервиса YouTube. На сбои в течение дня жаловались жители таких крупных городов, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Тюмень, Челябинск, Волгоград, Ставрополь, Петрозаводск.

В частности, на проблемы с доступом к Telegram, по данным сервиса, в первой половине дня пожаловалось более 2,6 тыс. человек. Согласно информации Роскомнадзора, массовый сбой в работе мессенджера наблюдался не только в России, но и в других странах, например, в США и Германии, сообщило РИА “Новости”.

Российские мобильные операторы также эту информацию подтвердили. Так, в в пресс-службе «Мегафона» российскому агентству “Интерфакс” сообщили о зафиксированном “снижении объемов трафика” в Telegram и ряде других сервисов. При этом там заявили, что “проблема не связана с сетью”, а сам “Мегафон” “продолжает работать штатно”. Аналогичную информацию озвучили агентству РБК в компаниях “Билайн” и Tele2. По их заявлениям, проблемы возникли на стороне самих сервисов, а не мобильной сети.

По данным BBC, нынешний сбой уже третий за последнее время. Предыдущий масштабный сбой произошел 24 января, тогда он также затронул пользователей YouTube, Telegram и WhatsApp.

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