Россия решила блокировать интернет для всех приехавших белорусов

Опубликовано: 06.10.2025 18:32 , Обновлено: 06.10.2025

Белорусский мобильный оператор А1 предупредил, что в России вслед за запретом белорусам свободно покупать местные симки, ввели новое ограничение. Теперь там все прибывшим в РФ белорусам будут отключать интернет в роуминге на 24 часа.

В А1 предупредили, что такие меры ввели российские власти, а российские операторы обязаны их исполнять прямо с 6 октября 2025 года.

Теперь все белорусы, приехавшие в Россию, и которые пользуются широко разрекламированным тарифом без роуминга, все равно останутся без интернета, а ещё и без возможности отправлять СМС. Это произойдет сразу же, как только белорусская симка зарегистрируется в сети российского оператора.

Блокировка будет действовать в течение 24 часов, после чего снимется автоматически. Однако у тех белорусов, кто в течение 3 дней после снятия блокировки не будет пользоваться телефоном, она снова будет включена на 24-часовой период до появления активности.

“Ограничения не затрагивают голосовые услуги (звонки по телефонной связи), которые будут полностью доступны независимо от блокировки услуг передачи данных и СМС”, - сообщили в А1.

Белорусский мобильный оператор извинился перед своими абонентами и рассказал, что не был заранее проинформирована об этих изменениях. “Всех абонентов А1, направляющихся или находящихся в России, просим иметь в виду введенные ограничения и по возможности использовать Wi-Fi-сети для передачи данных”, - сообщили в А1.

Ограничение коснется абонентов любых белорусских операторов, о чем свидетельствует сообщение МТС Беларусь.

“В связи с решением уполномоченных государственных органов Российской Федерации абоненты компании МТС могут столкнуться с ограничениями передачи данных и отправки/получения СМС-сообщений при нахождении в роуминге на территории России. Данное решение обязательно к исполнению и направлено на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации и ее граждан”, - сообщили в компании.

В life:) ограничения пояснили так: “Если вы находитесь в России и регистрируете SIM-карту в сети местного оператора, передача данных и СМС будут автоматически заблокированы на 24 часа с момента подключения к сети. Через сутки блокировка снимается, но если SIM не будет активна 3 дня — блокировка включится снова на 24-часовой период до появления активности”.

Ранее Telegraf.news писал, что российские мобильные операторы потребовали от своих белорусских клиентов предоставлять биометрические данные - образец голоса и скана лица.

Чтобы пользоваться российской SIM-картой, белорусам необходимо пройти настоящий квест. Сначала - оформить СНИЛС (уникальный номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования).

Российские мобильные операторы потребовали от белорусов предоставить свои биометрические данные до 1 июля