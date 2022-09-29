Робот без головы попал в Книгу Гиннеса, установив мировой рекорд по бегу на 100 метров

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Опубликовано: 29.09.2022 09:29 , Обновлено: 03.10.2022

В американском штате Орегон безголовый двуногий андроид по имени Кэсси установил мировой рекорд среди роботов, пробежав стометровку. За это он попал в Книгу Гиннеса. При этом, он не опередил спортсмена Усэйна Болта, который поставил рекорд среди людей в 9,58 секунды.

У дроида, чтобы пробежать 100 метров, ушло 24,73 секунды. Это первый робот, в который заложено машинное обучение для управления походкой на открытой местности, пишет USA Today.

У Кэсси даже нет головы. К тому же, он работает без камер или внешних датчиков, то есть, вслепую. Удерживать равновесие ему помогает нейросеть. Она анализирует его движения и учится на ошибках.

Робот создали в компании Agility Robotics Университета штата Орегон. Ранее он пробежал целых 5 км на одном заряде батареи со временем 53 минуты.

Кстати, Кэсси — это первый робот, пробежавший спринт.

Ранее Телеграф писал, что Tesla готовится представить человекоподобного робота с искусственным интеллектом, который, как надеются в компании, преобразит фабрики, рабочие места и дома по всему миру. Исполнительный директор Илон Маск представит первый прототип бота Tesla Optimus на ежегодном Дне искусственного интеллекта компании 30 сентября.

Эксперты рассказали, почему роботы Tesla Optimus не смогут завоевать мир. В переносном смысле