Roblox предложила России пересмотреть правила для разблокировки — РКН

Опубликовано: 17.12.2025 17:29 , Обновлено: 17.12.2025

Руководство компании Roblox отреагировало на блокировку своей платформы на территории России, сообщили в российских властных структурах. И хотя большинство школьников смогли продолжить играть уже в первый день после решения Роскомнадзора (РКН), компания якобы намерена вернуть их в легальное поле, утверждают в ведомстве.

Публичных заявлений сама компания по этому поводу не делала. Однако Роскомнадзор в своем сообщении сослался на создателей едва ли не самой популярной игры в РФ.

«Руководство платформы в настоящее время выразило готовность к поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями российского законодательства. Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети Интернет, то Рокомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство», — говорится в заявлении РКН.

Напомним, что в среду, 3 декабря, популярная игровая платформа Roblox оказалась недоступна многим пользователям из России. По данным российского сервиса DownDetector, за последние сутки с проблемами доступа к игре в России столкнулось до 395 тыс. пользователей. Позднее РКН подтвердил блокировку.

После этого Екатерина Мизулина, исполнительный директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России, заявила, что каждый второй ребенок от 8 до 16 лет сегодня «хочет уехать из России».

Каждый второй ребенок хочет уехать из России — Мизулина