Путин встретился с ещё одним первым человекоподобным российским роботом

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Опубликовано: 19.11.2025 19:35 , Обновлено: 19.11.2025

Президент России Владимир Путин посетил выставку российского банка "Сбер" на конференции с англоязычным названием AI Journey-2025, посвященной искусственному интеллекту. Главе Кремля показали российского ещё одного первого российского антропоморфного робота по имени "Грин", разработанного "Сбером".

Судя по видео, он вначале не пытался ходить, зато разговаривал, “станцевал” и даже сделал несколько движений, похожих на поклоны мушкетёров в старых советских фильмах.

Владимир Путин сдержанно отреагировал на реверанс робота, кивнув головой.

Робот рассказал ему, что именно он является первым человекоподобным роботом российского производства, обладающий “воплощённые искусственныи интеллектом”. Также машина похвалилась, что у нее более 40 моторов, что позволяет ей плавно двигаться.

Робот заверил Владимира Путина, что он умеет держать равновесие. После своего монолога робот всё-таки попытаться сдвинуться с места, но президент России поспешил от него удалиться.

Ранее в России представили первого российского антропоморфного робота с искусственным интеллектом по имени Aidol. Его дебют на сцене, сопровождавшийся торжественной музыкой из кинофильма Rookie запомнится зрителям надолго: после неуверенного выхода в сопровождении людей для подстраховки и попытки помахать рукой робот выразительно… упал.

Первый российский антропоморфный робот Aidol упал на презентации и не смог подняться