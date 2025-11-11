Первый российский антропоморфный робот Aidol упал на презентации и не смог подняться

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Опубликовано: 11.11.2025 21:31 , Обновлено: 11.11.2025

В России представили первого российского антропоморфного робота с искусственным интеллектом по имени Aidol. Его дебют на сцене, сопровождавшийся торжественной музыкой из кинофильма Rookie запомнится зрителям надолго: после неуверенного выхода в сопровождении людей для подстраховки и попытки помахать рукой робот выразительно... упал.

Презентацию пришлось прервать, так как робот не мог сам подняться и всем видом напоминал человека определенного образа жизни. Сопровождающие унесли его неся подмышки.

«Это как раз то самое обучение в реальном времени, когда удачная ошибка превращается в знание, а неудачная ошибка – в опыт. Надеюсь, что эта ошибка превратится в опыт», – пояснил один из представителей команды разработчиков.

Несмотря на сложности с удержанием равновесия в самый ответственный момент, разработчики из “Новой технологической коалиции” заявили агентству ТАСС о впечатляющем функционале их детища. По их словам, Aidol «закрывает три ключевые функции человека: передвижение на ногах, манипуляция предметами и коммуникацию с людьми».

Так как на презентации присутствующие не смогли оценить всех умений робота, разработчики на словах рассказали, что умеет их падающее, но перспективное детище. Инженеры уверяют, что ключевым отличием Aidol является его «лицо» на 19 сервоприводах, способное показывать 12 базовых эмоций и «сотни» микровыражений.

Разработчики также рассказали, что на самом деле робот оснащен 67 степенями свободы, может хватать предметы весом до 10 кг и развивать скорость до 6 км/ч. А ещё сохранять баланс на неровной поверхности.

По словам представителей “Новой технологической коалиции”, все системы российского робота, от распознавания речи до генерации ответов, работают офлайн. А без подзарядки Aidol может функционировать до 6 часов.

И самое главное, российские разработчики утверждают, что текущий уровень локализации компонентов робота составляет 77%, а в будущем составит 93%.

Инженеры уверены, что в будущем Aidol найдет применение на российском производстве, в логистике, банках и аэропортах. Гендиректор компании-разработчика Владимир Витухин и основатель «Промобота» Алексей Южаков подчеркнули, что робот способен самостоятельно обучаться, накапливать данные и совершенствовать свои навыки.

В общем, первое публичное появление российского Aidol доказало, что он если и не идеально ходит, то уже точно умеет производить неизгладимое впечатление на публику. Осталось научиться делать это в вертикальном положении.

Китайский Iron так не умеет?

Пока российский робот осваивает базовые навыки равновесия, китайские разработчики из компании Xpeng решают другие задачи. Их новый гуманоидный робот Iron, вызвавший ранее ажиотаж своей плавной, «женственной» походкой с покачиванием бедер, теперь продемонстрировал танцевальные способности.

Генеральный директор Xpeng Хэ Сяопэн опубликовал видео, где Iron исполняет танец в лаборатории.

Он пояснил, что такая пластичность стала возможной благодаря 82 степеням свободы и инновационному методу обучения ИИ, который позволяет роботу осваивать новые движения, например, танцевальные па, всего за два часа.

Ключевым усовершенствованием, объясняющим плавность движений, разработчик назвал добавление конструкции, имитирующей человеческий позвоночник.

«Поэтому он может управлять тазобедренным суставом, создавая движение, подобное движению человеческого сустава», — отметил Хэ Сяопэн.

Походка у Iron получилась настолько убедительной, что зрители не поверили, что это робот. Так что во время презентации разработчикам пришлось разрезать ногу машины, чтобы публично доказать: внутри — не человек в костюме.