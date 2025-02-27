Пользователи Telegram заметили в мессенджере «платные сообщения». Что известно?

Опубликовано: 27.02.2025 14:18 , Обновлено: 27.02.2025

Мессенджер Telegram начал тестировать новую функцию «платные сообщения», которая может существенно изменить правила общения как в личных чатах, так и в группах. Об этом сообщило сразу несколько специализированных источников.

По предварительной информации, нововведение позволит пользователям (в первую очередь, администраторам каналов и групп) устанавливать определённое количество «звёзд» (внутренней валюты Telegram), необходимое для отправки сообщений. Речь, в частности, идёт о возможности сделать платными комментарии под публикациями в каналах, к которым привязаны публичные группы.

Будет ли пользователь платить за каждое сообщение/комментарий или же будет предложена некая подписка на возможность комментирования, пока неясно. Также пока не назывались сроки и регионы возможного запуска нововведения для всех пользователей. Сейчас функция доступна лишь ограниченному числу пользователей на тестовом сервере Telegram.

По другой версии, пользователь также сможет ввести плату за то, чтобы с ним могли начать переписку.

Стоит отметить, что и в актуальной версии мессенджера пользователи, оплатившие подписку Telegram Premium, могут ограничить круг лиц, которые могут писать им личные сообщения — а именно разрешить писать только пользователям с такими же премиум-аккаунтами. Таким образом, своего рода «платный вход» в личные сообщения уже частично реализован. Новые платные функции, вероятно, должны расширить этот функционал.

Напомним, основатель мессенджера Павел Дуров на протяжении многих лет утверждал, что все базовые функции приложения останутся бесплатными. Однако в 2022 году он презентовал подписку Premium. Кроме того, для пользователей без подписки стала появляться реклама в каналах.

Кстати, ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о том, почему Telegram его разработчики назвали, в том числе, видеоплатформой.

«Сегодня большой день» — Дуров решил превратить Telegram в «видеоплатформу»