Блогер шокировала миллионы пользователей Google Chrome, раскрыв тайную функцию браузера

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Опубликовано: 19.07.2024 15:41 , Обновлено: 19.07.2024

Блогер из Великобритании опубликовала короткое видео в TikTok, благодаря которому открыла глаза миллионам пользователей Google Chrome. Женщина даже не подозревала, что внутри браузера находится бесконечная и увлекательная игра, официально известная как Dinosaur Game. Ролик посмотрело более 9,6 миллионов человек и, как оказалось, о скрытой функции знали не все.

Судя по комментариям, огромное количество пользователей Chrome думали, что динозавр, появляющийся при отключении Интернета, — это обычное статичное изображение, картинка. Они никогда не нажимали на клавишу пробела, которая и активируют бесконечную игру. Тем не менее, среди комментаторов были и те, для кого Dinosaur Game не стала открытием. Одна половина подписчиков в отличие от другой, наоборот, была шокирована тем, как этого можно было не знать.

[info_b]Суть Dinosaur Game заключается в том, чтобы заставить маленького динозаврика перепрыгивать препятствия и тем самым зарабатывать баллы. В далёком 2014 году её придумали для того, чтобы пользователи могли скоротать время, пока не работает Wi-Fi.[/info_b]

Так или иначе, для пользователей TikTik стало открытием то, что Dinosaur Game неожиданно обновили. В новой версии после преодоления традиционных кактусов в пустыне динозавр съедает розовый пончик, после чего попадает в современный мир. Там он одевается в жёлтую кофточку и с чашкой кофе в лапах продолжает бежать дальше. Пустынный пейзаж превращается в городской, а динозаврик пепепрыгивает уже через шкафы, столы и офисные стулья.

“Есть игра про динозавров? Как я мог этого не знать?” — написал под видео один из подписчиков TikTok. Другой иностранный пользователь дополнил:

“Мне очень нравится игра, и я прихожу в восторг, когда Интернет отключается на одну минуту”.

“Неужели я единственный, кто не знал, что динозавр может превратиться в игру?” — удивился в комментариях ещё один пользователь соцсети.

“У меня так много вопросов… Это из поколения X и старше? Я никогда об этом не слышала. Как вы вообще выяснили, что надо нажать на динозавра? Как это вышло?” — была ошеломлена новостью ещё одна женщина в комментариях.

Ранее Telegraf.news писал: замечали ли вы странные клавиши на своей клавиатуре? Print Screen, SysRq, Scroll Lock, Pause Break, Insert… Звучат как заклинание из “Гарри Поттера”, не правда ли? Обычно они “кучкуются” где-то в правом верхнем углу, словно сговорившись. Для чего же они нужны?

А вы знаете, зачем нужны эти 7 клавиш на клавиатуре? Insert и Tab будут полезны, а вот какие скоро исчезнут