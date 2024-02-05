Почему не стоит делать фотографии прямо в WhatsApp? Эксперты дали важный совет

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Опубликовано: 05.02.2024 13:45 , Обновлено: 05.02.2024

WhatsApp является одним из самых популярных приложений для общения. Однако, несмотря на его удобство и функциональность, есть один аспект, о котором многие пользователи не задумываются. Почему эксперты не советуют делать фотографии прямо в приложении?

По словам специалистов, если вы хотите отправить кому-нибудь фотографию через WhatsApp, не следует использовать встроенную функцию камеры. Дело в том, что она “крайне слаба”, передает Focus.de.

В частности, на мобильных телефонах с операционной системой Android качество фотографий, сделанных в приложении WhatsApp и с помощью стандартного приложения камеры, заметно отличается. Эта проблема существует и на iOS, но не так сильно.

Возможно, вы и сами замечали, что изображения, сделанные на смартфон в WhatsApp, получаются не такими красивыми, как обычно. Если вы делаете фото с помощью приложения, оно обычно выглядит темнее, на нем больше шума и размытости.

Почему же так происходит? Эксперты объясняют это тем, что WhatsApp не может получить доступ ко всем функциям, доступным камере производителя.

Google не позволяет “сторонним” приложениям в полной мере использовать возможности камеры мобильного телефона. Например, вы не можете вручную настроить яркость, если в фокусе находится темный объект.

Поэтому, если вы хотите отправить хорошую фотографию через WhatsApp, сначала сделайте ее с помощью оригинального приложения для камеры, а затем выберите ее из галереи.

Ранее Телеграф писал, что даже самый лучший телефон имеет ограниченное дисковое пространство, которое со временем заканчивается. В результате устройство работает все медленнее и медленнее, поэтому необходимо избавиться от ненужных файлов и приложений.

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