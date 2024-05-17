Плохая новость для YouTube? TikTok разрешил публиковать 60-минутные видеоролики

Опубликовано: 17.05.2024 11:22 , Обновлено: 17.05.2024

Одна из самых популярных соцсетей современности — TikTok — разрешила загружать на платформу 60-минутные видеоролики. По словам экспертов, это может привести к серьёзной конкуренции для YouTube. Правда, пока не ясно, в каких регионах доступно обновление, и когда оно появится у большинства пользователей.

На введение новой функции создатели решились из-за того, что рост числа подписчиков TikTok, на удивление, начинает падать. В самом начале своего существования соцсеть позволяла размещать только 60-секундные видеоролики. Теперь это ограничение составляет 10 минут для всех пользователей и 15 для некоторых остальных. К слову, конкуренты TikTok — Instagram Reels и YouTube — Shorts предлагают одинаковую продолжительность загрузки.

Нововведение ставит TikTok в ту же “весовую” категорию, что и YouTube. Это позволит авторам загружать видео, которые требуют большей продолжительности. Также функция может угрожать стриминговым сервисам, таким как Netflix, Hulu и Disney+, сообщил онлайн-портал Business Insider.

Интересно, что TikTok опережает YouTube по количеству просмотров: в прошлом году эксперты предсказали, что в 2024 году взрослые пользователи соцсети будут проводить на платформе около 55 минут в день — на пять больше, чем в среднем на YouTube.

Зарубежные СМИ [link href=“https://techcrunch.com/2024/05/16/tiktok-upload-60-minute-videos/” target=“_blank” rel=“noopener”] отметили [/link], что нововведение позволит блогерам и журналистам, которые ранее публиковали свои видео только на YouTube, перейти на TikTok. Также в будущем может появиться совершенно новый формат контента — вертикальные сериалы, поскольку в рамки 60 минут может поместиться полноценная серия.

Ранее Telegraf.news писал, что в начале мая Instagram анонсировал ряд нововведений, которые уже стали доступны многим пользователям. Так, например, появились размытые Stories, а также функция “Рамка” и возможность добавления музыки. Всё это, по словам разработчиков, сделано для того, чтобы повысить вовлекаемость пользователей Instagram.

Instagram разрешил публиковать размытые Stories не для всех. Как это работает?